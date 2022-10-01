المغرب يعتزم الترشح لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 بدلا من غينيا

يعتزم المغرب الترشح لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2025، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي (كاف) سحب تنظيمها من غينيا؛ لعدم جاهزيتها رغم مجهودات الحكومة لاستضافة البطولة.

وأعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، قرار سحب تنظيم نسخة 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها على الصعيد اللوجيستي؛ في ظل ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا؛ ما يتطلبه ذلك من إنشاء استادات وملاعب تدريب وفنادق وطرق وبنية أساسية.

وأبلغ محمد مقروف، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي للعبة، رويترز، أن المغرب يعتزم الترشح لاستضافة نسخة 2025.

وكان رئيس الكاف التقى بالسلطات الرياضية في غينيا ثم التقى بالرئيس الانتقالي العقيد مامادي دومبويا قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تقام البطولة المقبلة بكوت ديفوار في يناير 2024، بعد أن تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أن تقام في يونيو 2023، لكن تم تأجيلها بسبب غزارة الأمطار التي يشهدها هذا التوقيت بالبلد المنظم.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.