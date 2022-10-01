عرض قميص مارادونا الشهير في قطر خلال كأس العالم

قال متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، اليوم السبت، إن القميص الأزرق الشهير الذي كان يرتديه نجم الكرة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا عندما أحرز هدفه الشهير المثير للجدل في شباك مرمى إنجلترا في كأس العالم 1986 سيعرض في قطر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في الدولة العربية.

وحاليًا القميص الذي ارتبط بالهدف المثير للجدل معار لدى المتحف في العاصمة القطرية، وسيكون في مقدمة المعروضات عند افتتاح معرض عالم كرة القدم، غدًا الأحد، والذي يستمر حتى أول أبريل/ نيسان 2023.

وبيع القميص خلال مزاد علني، في مايو/ أيار الماضي، مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 8.93 مليون دولار.

وأحرز مارادونا هدفه الشهير في شباك منتخب إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم 1986 في المكسيك عندما كان يرتدي القميص الأزرق رقم 10.

وتوفي مارادونا الذي يعتبر على نطاق واسع واحدًا من أفضل ما أنجبت ملاعب كرة القدم على مر العصور عن 60 عامًا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.