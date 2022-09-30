محكمة التحكيم الرياضية تقبل طعن تشيلي ضد مشاركة الإكوادور في كأس العالم

قالت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، إنها سجلت طعنا من الاتحاد التشيلي لكرة القدم على قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بالسماح للإكوادور بخوض كأس العالم رغم مزاعم الدفع بلاعب لا يحق له المشاركة.

ورفض الفيفا في وقت سابق هذا الشهر طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيلو، الذي تزعم تشيلي أنه لم يكن مؤهلا للعب التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.

وخاض كاستيلو ثماني مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم. ولعب مرتين أمام تشيلي.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع لتتأهل لكأس العالم، وستواجه قطر صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح، بينما أخفقت تشيلي في التأهل بعد أن جاءت في المركز السابع.

ونفت الإكوادور أن كاستيلو غير مؤهل للعب بقميصها.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أنها قبلت طعنا أيضا من اتحاد بيرو، إذ احتلت بيرو المركز الخامس لتفقد فرصة التأهل المباشر ثم خسرت من أستراليا في الملحق.

ومن المتوقع صدور قرار بحلول العاشر من نوفمبر تشرين الثاني قبل أيام من انطلاق كأس العالم يوم 20 من الشهر ذاته.