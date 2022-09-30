ناغلزمان: لست المسؤول الوحيد عن البداية السيئة لبايرن ميونخ

أكد يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أنه ليس المسؤول الوحيد عن البداية السيئة لحامل اللقب في موسم البطولة المحلية الحالي، قائلا إن كل أعضاء الفريق عليهم الإقرار بمسؤوليتهم في ذلك أيضا.

وتوج بايرن بطلا لدوري ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة لكنه تعثر هذا الموسم وحاليا يحتل المركز الخامس بين فرق البطولة متخلفا بفارق خمس نقاط عن صاحب الصدارة.

وشهدت هزيمة النادي البافاري 1-صفر أمام أوجسبورغ في وقت سابق من الشهر الجاري فشله لأول مرة في 87 مباراة في التسجيل في مباراة بالدوري وكانت هذه أيضا أول مرة للنادي في 20 عاما يخوض أربع مباريات بالدوري دون فوز.

وقال ناغلزمان للصحفيين أمس الخميس: ”سأكذب إن قلت إن ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين لم يضايقني.. أدرك أننا جميعا يتعين علينا الإقرار بالمسؤولية الشخصية في هذا الموقف الذي نحن فيه كما أفعل أنا، خلال الأسبوعين الأخيرين ذكر اسمي كثيرا جدا ولم تذكر أسماء أخرى كثيرة. أعرف أنني لست المسؤول الوحيد عن كل شيء. لكني أدرك أيضا أنني لا أهرب من مسؤولياتي. أنا لا أفعل ذلك“.

وقال ناغلزمان إن مسيرة بايرن الخالية من الانتصارات لا تدفعه للتفكير في الاستقالة مؤكدا رغبته في الفوز بلقب الدوري المحلي من جديد والاستمرار في دوري أبطال أوروبا كما حدث في الموسم الماضي.

وقال المدرب أيضا: ”إن لم نفز بمباراة فإنني أفكر في كيفية الفوز من جديد“.

وسيلتقي بايرن مع ضيفه باير ليفركوزن في الدوري الألماني في وقت لاحق من اليوم الجمعة.