تقرير: كاف يدرس سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يدرس سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم الجاهزية.

ونشرت شبكة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية تقريرًا قالت فيه إن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سيصل إلى العاصمة الغينية كوناكري، غدًا الجمعة، للوقوف على سبب عدم الجاهزية.

وتكهنت ”بي إن سبورتس“ بسحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم الجاهزية.

توقعات بسحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ من غينيا بسبب عدم الجاهزية. باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يصل إلى العاصمة الغينية كوناكري غدا الجمعة لاتخاذ القرار النهائي. برأيك ما هو البلد العربي الإفريقي القادر على استقبال الحدث؟ pic.twitter.com/5We1ua8Dwp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 29, 2022

ومن المفترض أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في غينيا، ويعود السبب وراء تكهنات سحب التنظيم منها إلى عدم جاهزيتها حتى الآن لاستضافة البطولة التي ستنطلق بعد 3 سنوات، نظرًا إلى أن حجم التعديلات، وإصلاح البنية التحتية، يحتاجان إلى وقت أكبر من المُتبقي أمامها.

وترجح أغلب التقارير أن يتم سحب الاستضافة من غينيا، أو دخول دولة مجاورة في تنظيم مشترك مع غينيا.

وتشير بعض التقارير إلى أن موريتانيا قد تكون أبرز الدول المرشحة لاستضافة البطولة في حال سحبها من غينيا، وذلك بعدما انفصلت عنها السنغال بشأن استضافة نسخة العام 2027 من البطولة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات نسخة العام 2023 من بطولة كأس أمم أفريقيا ستقام في كوت ديفوار.