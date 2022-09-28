رئيسة رابطة الدوري الألماني: الصراع على اللقب لابد أن يكون "أشرس"

أثنت الرئيسة التنفيذية لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم ”دوناتا هوبفن“ على الأداء القوي الذي سمح لبايرن ميونيخ بالهيمنة على المسابقة، لكنها قالت إن الصراع على اللقب لابد أن يكون أكثر قوة لجذب الجماهير حول العالم.

وفاز بايرن بلقب الدوري في آخر 10 مواسم وهو ما لم يحدث في أي من البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى. لكن بايرن يواجه صعوبة هذا الموسم إذ يحل خامسًا في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط خلف أونيون برلين المتصدر.

ولم يفقد بايرن السيطرة منذ تصدر بروسيا دورتموند جدول الترتيب في 2012، وللسهولة التي يفوز بها بايرن باللقب كل عام دور في تراجع إيرادات حقوق البث التلفزيوني الألماني حول العالم مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني.

وقالت هوبفن، التي أصبحت، في يناير/ كانون الثاني، أول امرأة تترأس رابطة الدوري الألماني، إن منافسة أشرس على اللقب قد تساعد كثيرًا.

وقالت في مؤتمر لقادة الرياضة في تويكنهام: ”أبلى بايرن ميونيخ بلاءً حسنًا على المستوى الاقتصادي، وكان خير ممثل للدوري الألماني في العالم. ولكن لو كنا أكثر تنافسية عند قمة الدوري لسهّل ذلك تسويق مسابقة الدوري عالميًا“.

وتابعت: ”في نفس الوقت، أعتقد أن لدينا نجومًا، ولدينا العديد من القصص المذهلة لنرويها. وأعتقد أن الدوري يطور مواهب شابة رائعة تشق طريقها بعد ذلك في أماكن أخرى، ليصبحوا سفراء للدوري الألماني في العالم“.

وأضافت ”لذا، أقول لو كان لدينا فريقان آخران قادران على الفوز بالدوري، وقد تكون 3 فرق.. والمقصود أنه لو كانت المنافسة أشرس بعض الشيء عند القمة سيكون هذا أمرًا رائعًا“.

واحتل بايرن المركز الخامس في قائمة مجلة فوربس لأعلى أندية كرة القدم قيمة في العالم (4.275 مليار دولار). وهناك فريق ألماني واحد آخر في أول 20 مركزًا وهو دورتموند الذي يحتل المركز 12 بقيمة 1.8 مليار دولار في قائمة تهيمن عليها أندية إنجلترا على وجه الخصوص إلى جانب إسبانيا وإيطاليا.