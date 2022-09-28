مشجع يقتحم الملعب للحصول على توقيع ميسي على ظهره خلال مباراة الأرجنتين ضد جامايكا (فيديو)

اقتحم أحد المشجعين مباراة الأرجنتين وجامايكا الودية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على توقيع النجم ليونيل ميسي على ظهره العاري.

وفي صورة لا تصدق، وقع ميسي على ظهر أحد المعجبين، الذي اقتحم الملعب في فوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة على جامايكا وديا.

وقالت شبكة ESPN إنه خلال المباراة اقتحم أحد المشجعين الملعب وطلب من قائد الأرجنتين التوقيع على ظهره، ومع ذلك، قام فريق الأمن في استاد رد بول آرينا بالإمساك بالمشجع قبل الحصول على التوقيع كاملا.

وقبل هذا الحدث، دخل اثنان آخران بشكل عفوي إلى الملعب للحصول على توقيع ميسي، لكن أفراد الأمن اتخذوا الإجراءات للقبض على كلا الشخصين.

los de Seguridad casi lastiman a Messi 😡😡😡 pic.twitter.com/Ovxgs4Rlyu — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022

وفاز المنتخب الأرجنتيني على جامايكا 3-صفر الليلة الماضية بفضل هدف مبكر من جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وهدفين من ميسي.

وبدأ ميسي المباراة على مقاعد البدلاء، ولعب ما يزيد قليلاً عن نصف ساعة وكان ذلك الوقت كافياً له لتسجيل هدف من تسديدة قوية في الدقيقة 86 والآخر بعدها بثلاث دقائق من ركلة حرة مباشرة.

وبفوز يوم الثلاثاء، مدد رجال المدير الفني ليونيل سكالوني مسيرتهم الخالية من الهزائم إلى 35 مباراة دون هزيمة ليعادلوا بذلك رقم منتخبي إسبانيا (2007-2009) والبرازيل (1993-1996).

وستخوض الأرجنتين مباراة أخرى ضد الإمارات في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل قبل بدء مشوارها في كأس العالم بمواجهة السعودية في 22 من الشهر ذاته ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.

REVIVÍ LO MEJOR DE ARGENTINA 3 – 0 JAMAICA 👊🏼🔥#VamosArgentina pic.twitter.com/DqkKHsiDxd — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022

ويتطلع ميسي، الذي سجل هدفين أيضا في الفوز 3-صفر على هندوراس في ميامي يوم الجمعة الماضي، لقيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة والأولى منذ عام 1986 التي قادها خلالها النجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا في مونديال المكسيك.

ولم تخسر الأرجنتين في أي مباراة ودية أو رسمية منذ عام 2019، لتذهب إلى كأس العالم كأحد المرشحين بقوة للمنافسة على اللقب خاصة بعد خروجها المبكر من مونديال روسيا 2018 قبل أربع سنوات.