تقرير: يوسف بلايلي أرسل ابن عمه للخضوع للكشف الطبي في بريست بدلا منه

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الجزائري يوسف بلايلي أرسل ابن عمه للخضوع للكشف الطبي قبل الانتقال إلى برست الفرنسي الصيف الماضي.

وأعلن نادي بريست تعاقده مع جناح منتخب الجزائر لستة أشهر في صفقة انتقال مجاني في يناير/كانون الثاني الماضي لينضم المهاجم البالغ عمره 30 عاما إلى النادي الفرنسي بعد انفصاله بالتراضي عن نادي قطر القطري نهاية العام الماضي.

وتألق بلايلي مع منتخب الجزائر ليفوز بكأس العرب في قطر، لكن مسيرته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون كانت مخيبة بعدما ودع حامل اللقب البطولة من دور المجموعات.

وقال حساب Brest On Air على تويتر، المهتم بشؤون النادي الفرنسي، إنه في يوليو/تموز الماضي، عندما كان بلايلي يستعد لخوض معسكر إعدادي قبل بداية الموسم، كان من المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية مختلفة، لكن المشكلة أن الدولي الجزائري أرسل ابن عمه لإجراء الفحوصات بدلا منه.

وأوضح الحساب المهتم بالنادي الفرنسي، أنه لم يحرص على إثارة هذه المشكلة حتى لا يحدث ضرر في النادي، الذي يعاني بالفعل من صعوبات على المستوى الرياضي.

وأشار تقرير موقع ”فوت ميركاتو“ إلى أن بلايلي يجري محادثات متقدمة لإنهاء عقده مع بريست، بعد أقل من عام من انضمامه للنادي الفرنسي.

اتهموه بعدة سلوكيات غير مقبولة.. مشجعو ستاد بريست يكشفون أسباب رغبة النادي في فسخ تعاقد يوسف بلايلي https://t.co/GF4lRTJfdZ pic.twitter.com/wREBXWTVX2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 27, 2022

ويتردد أن اللاعب غير سعيد في النادي منذ بداية الصيف، على الرغم من بدايته الجيدة في الدوري الفرنسي، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين في النصف الأخير من الموسم الماضي.

وعلى الرغم من وصول مواطنه إسلام سليماني، الذي حاول مساعدة زميله الدولي في التأقلم في ناديه الجديد، يُقال إن بلايلي يعاني من الغياب بعيدا عن عائلته.

وكشف حفيظ بلايلي، والد ووكيل يوسف بلايلي، عن وجود مفاوضات لفسخ تعاقد الأخير مع ناديه.

وتحدث حفيظ بلايلي لقناة صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، يوم الثلاثاء، قائلا: ”هناك مفاوضات متقدمة مع بريست لفسخ التعاقد لكن الآن اللاعب يركز مع منتخب الجزائر، بعد ذلك سنتخذ قرارنا النهائي إما بفسخ التعاقد أو الاستمرار مع نادي بريست، وصلتنا عروض كثيرة من جميع البلاد ومن أفضل الفرق“.

وانضم بلايلي إلى بريست في صفقة انتقال حر في شهر يناير الماضي بعقد يمتد لصيف عام 2023.

وخاض اللاعب صاحب الـ30 عاما مع بريست 19 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

ومن ناحية أخرى، واصل المنتخب الجزائري صحوته بعدما حقق الفوز الخامس تواليا وكان هذه المرة على حساب نيجيريا 2-1 في مباراة ودية أقيمت في وهران يوم الثلاثاء.

وهذا ثاني انتصار تحققه الجزائر في أقل من أسبوع بعد الفوز على غينيا يوم الجمعة الماضي، وكان اختبار نيجيريا مفيدا وقويا نظرا لقيمة المنافس. ورغم بعض الهفوات الدفاعية، كان الأداء أفضل من المواجهة السابقة.