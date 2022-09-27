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رياضة

البرازيل تصعق تونس بخماسية وديا استعدادا لكأس العالم
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2022 20:37 GMT
تاريخ التحديث: 27 سبتمبر 2022 22:00 GMT

البرازيل تصعق تونس بخماسية وديا استعدادا لكأس العالم

تلقى منتخب تونس هزيمة قاسية على يد منتخب البرازيل بخماسية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب إستاد بارك دي برانس، في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تلقى منتخب تونس هزيمة قاسية على يد منتخب البرازيل بخماسية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب إستاد بارك دي برانس، في العاصمة الفرنسية باريس.

ويجري الفريقان استعداداتهما لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل.

افتتح منتخب البرازيل الأهداف في الدقيقة 11 عن طريق رافيينا، قبل أن يتعادل منتصر الطالبي لتونس في الدقيقة 18، ولكن سرعان ما تقدم نجوم السامبا من جديد بهدف لريشارليسون.

وفي الدقيقة 28 سجل نيمار هدف البرازيل الثالث عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء رودي بوكييه، قبل أن يشهر الأخير البطاقة الحمراء في وجه المدافع التونسي ديلان برون.

وقبل انتهاء الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 40، عاد رافينيا ليسجل هدف البرازيل الرابع، ثم أحرز بيدرو جيليرمي الهدف الخامس في الدقيقة 74.

ومن المنتظر أن يستهل منتخب تونس مبارياته في بطولة كأس العالم بمواجهة الدنمارك ثم أستراليا، في حين يختتم دور المجموعات بمالاقاة فرنسا حامل لقب مونديال 2018.

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