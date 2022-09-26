كونتس مدرب تركيا مستمر في منصبه رغم هزيمة محرجة أمام جزر فارو

قال الاتحاد التركي لكرة القدم، إن الألماني شتيفان كونتس سيستمر في منصبه رغم هزيمة محرجة 2-1 أمام جزر فارو في دوري الأمم الأوروبية مطلع الأسبوع.

وانتقدت وسائل إعلام تركية بشدة الفريق بعد هذه الخسارة، وسلطت الضوء على أن عدد سكان جزر فارو يبلغ حوالي 49 ألف نسمة فقط مقارنة بتركيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.

وقالت صحيفة ”فاناتيك“ الرياضية الشهيرة ”يوجد ماعز أكثر من الناس في تلك الجزيرة. الحجم لا يهم“.

وتعادلت تركيا أيضا على أرضها 3-3 أمام لوكسمبورغ الأسبوع الماضي.

وحقق المدرب الألماني كونتس سبعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر في ثلاث مناسبات من 12 مباراة خاضها الفريق تحت قيادته منذ تعيينه في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وقال حميد ألتينتوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، إن كونتس سيبقى في منصبه.

وأضاف للصحفيين ”أصبح الفريق أفضل حالا مع المدرب الجديد.. ظهر الفريق بصورة إيجابية خاصة في يونيو الماضي. ربما دفعتنا آخر مباراتين لإعادة النظر في بعض الأمور لكنني أساند المدرب“.

ودخلت تركيا مباراتها في المجموعة الأولى بالمستوى الثالث يوم الأحد، منتشية بعدم الخسارة في ست مباريات، حيث فازت في خمس مواجهات في طريقها للترقي للمستوى الثاني.

لكن جزر فارو صاحبة الضيافة، والتي تحتل المركز 125 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات أي أقل بفارق 83 مركزا عن تركيا، تقدمت بهدفين في بداية الشوط الثاني لتفوز بالمباراة.

وقال سردار جورلر الذي سجل هدف تركيا الوحيد، إن الأجواء في غرفة الملابس كانت تشبه ”الجنازة“.

وقال ”نشعر بحزن بالغ. لا توجد أعذار.. لم نقاتل“.