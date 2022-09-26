صحف رياضية: "أنسو فاتي.. الحقيقة الكاملة".. و"ريال مدريد يواجه قضية تجديد عقود 7 لاعبين"

شكل تأهل منتخبي هولندا وكرواتيا للمربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، ومصير غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، في حال الفشل بكأس العالم، وتحطيم الكيني إليود كيبشوغ الرقم القياسي العالمي للماراثون بعد فوزه في برلين، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاءات دوري الأمم الأوروبية الحاسمة، وفوز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة، وتتويج البلجيكي إفينبول ببطولة العالم للدراجات الهوائية وحقيقة ما يحدث لأنسو فاتي، وقرار العملية الجراحية لأراوخو في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة في النهائي، وكتبت ”بطل سوبر“.

الصحيفة اهتمت بفوز الكيني إليود كيبشوغ بماراثون برلين محطما رقمه القياسي العالمي، وكتبت ”كيبشوغ يوسع أسطورته“.

كما اهتمت ببطولة العالم للدراجات الهوائية وفوز البلجيكي إفينبول باللقب العالمي، وكتبت ”إفينبول يرتدي قميص بطل العالم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، وكتبت ”أنسو فاتي الحقيقة الكاملة“.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على حساب برشلونة بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة، وكتبت ”ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بقرار رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، بشأن العملية الجراحية، وكتبت ”أراوخو يتأمل في القيام بعملية جراحية“.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا قبل مواجهة البرتغال، وكتبت ”لويس إنريكي يستعيد قلب الهجوم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة ضم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، وكتبت ”بيرناردو سيلفا نعم، ونعم“.

الصحيفة تحدثت عن فوز الكيني إليود كيبشوغ بماراثون برلين وتحطيم الرقم القياسي العالمي، وكتبت ”ساعتان ودقيقة و9 ثوان“.

الصحيفة اهتمت بدوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”هولندا وكرواتيا في المربع الذهبي“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة، وكتبت ”ريال مدريد يهزم برشلونة في الشوط الإضافي“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بكاس السوبر الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة في النهائي، وكتبت ”بطل السوبر“.

الصحيفة تحدثت عن تحطيم الكيني إليود كيبشوغ الرقم القياسي العالمي للماراثون في برلين، وكتبت ”كيبشوغ من عالم آخر“.

الصحيفة اهتمت بتطورات العملية الجراحية المحتملة لمدافع برشلونة رونالد أراوخو، وكتبت ”اجتماع طبي من أجل أراوخو“.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا، وكتبت ”أسينسيو وجوردي ألبا يتألقان مع منتخب إسبانيا“، وعن ريال مدريد، كتبت ”ريال مدريد يواجه قضية تجديد عقود 7 لاعبين“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب غاريث ساوثغيت برفقة المنتخب الإنجليزي في حال الفشل بكأس العالم، وكتبت ”يعترف غاريث ساوثغيت بأنه سيواجه الطرد في حال الفشل بكأس العالم“، و“غاريث ساوثغيت: عقدي لن يحميني وأطلب من الجماهير الطاقة الإيجابية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب فرنسا أمام الدنمارك 2-0 في دوري الأمم الأوروبية.

الصحيفة اهتمت بفوز البلجيكي إفينبول ببطولة العالم لألعاب القوى، وتحطيم الكيني كيبشوغ الرقم القياسي العالمي بعد فوزه بماراثون برلين، وكتبت ”يوم الآلهة“.