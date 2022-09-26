ديشان: مبابي بحاجة إلى "التنفس قليلا" ولعب دقائق أقل قبل انطلاق كأس العالم

قال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، بطلة العالم، إنه ليس قلقا على المهاجم كيليان مبابي رغم مستواه المحبط خلال الخسارة 2-صفر من الدنمارك بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، يوم الأحد.

وأشار ديشان إلى أن نجم باريس سان جيرمان من القلائل الذين خاضوا مباراتين كاملتين في غضون ثلاثة أيام بعد مساهمته في الفوز 2-صفر على النمسا يوم الخميس.

وأبلغ الصحفيين ”فعل كيليان الكثير من الأشياء الجيدة، لكنه لا يمكنه القيام بكل شيء، لعب 90 دقيقة مرتين في ثلاثة أيام، كان أكثر فاعلية في المباراة السابقة لكنني لست قلقا على مستواه أبدا“.

وكان ديشان أثار المخاوف من معاناة مبابي (23 عاما) من الإرهاق قبل المباراة، وطالب مدربه في سان جيرمان كريستوف غالتييه بمنحه راحة.

وقال ديشان لبرنامج ”تيليفوت“ التلفزيوني، إن مبابي بحاجة إلى ”التنفس قليلا“ ولعب ”دقائق أقل“ قبل انطلاق النهائيات في قطر في نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف المدرب الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم قبل أربع سنوات ”أعرف أن غالتييه يريد أن يلعب مبابي، لكن من حين إلى آخر يحتاج للراحة، هذا لن يضره بل على النقيض تماما“.

ولعب مبابي أساسيا في تسع مباريات بدوري الدرجة الأولى الفرنسي وبدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسجل عشرة أهداف وغاب عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع فريقه.

وسيخوض سان جيرمان 11 مباراة قبل التوقف بسبب كأس العالم.

وشدد ديشان ”لن أقفز فرحا ببقاء فرنسا في المستوى الأول بفضل فوز كرواتيا، ولا أعتبره ميزة إيجابية، بل شرا أهون“.

وأردف ”لكن هناك منتخبات أخرى كبيرة لم تتأهل بسبب تحقيق نتائج سلبية في يونيو، ولم يكن الأمر سهلا لتصحيح المسار في آخر جولتين“.

وأتم ”أتمنى أن يفوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية، لأنه يستحقها بفضل موسمه المميز وفوزه بألقاب مهمة مع ريال مدريد وكذلك منتخب فرنسا في نوفمبر الماضي، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم لسنوات، وسأكون سعيدًا جدًا من أجله إذا حصل على هذه الجائزة، وستكون رصيدا إضافيا لنا في كأس العالم“.