دوري الأمم الأوروبية.. كرواتيا وهولندا إلى نصف النهائي.. وخسارة جديدة لفرنسا أمام الدنمارك

تأهل منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزه 3/1 على النمسا، في حين سقط منتخب فرنسا 0/2 أمام الدنمارك، اليوم الأحد، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة A1.

وتقدم لوكا مودريتش لكرواتيا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل كريستوف بومغارتنر للنمسا في الدقيقة التاسعة.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل 1/1.

وفي الدقيقة 69 تقدم ماركو ليفايا لكرواتيا قبل أن يوقع ديان لوفرين الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة نفسها تغلب منتخب الدنمارك 2/0 على فرنسا، سجلهما كاسبر دولبيرغ أندرياس سكوف أولسن في الدقيقتين 34 و39.

ورفع الفوز رصيد منتخب كرواتيا إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى مقابل 12 نقطة للدنمارك في المركز الثاني، ثم يأتي منتخب فرنسا برصيد 5 نقاط، مقابل 4 نقاط للنمسا في المركز الرابع.

ورغم الخسارة ضمن منتخب فرنسا البقاء في المستوى الأول.

ولحساب المجموعة A4 تأهل منتخب هولندا إلى نصف النهائي بفوزه 1/0 على بلجيكا.

وسجل فيرجيل فان دايك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 73.

ويملك منتخب هولندا 16 نقطة في الصدارة مقابل 10 نقاط لبلجيكا في المركز الثاني، ثم بولندا وويلز برصيد 7 نقاط ونقطة على الترتيب.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا نصف النهائي، يومي 14 يونيو و15 يونيو، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 يونيو.

ونال منتخب فرنسا لقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية بالفوز 2/1 على إسبانيا في النهائي، في حين فاز منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى بتفوقه 1/0 على هولندا في النهائي.