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رياضة

الكشف عن مكافآت لاعبي منتخب ألمانيا حال التتويج بكأس العالم
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2022 16:54 GMT
تاريخ التحديث: 25 سبتمبر 2022 18:48 GMT

الكشف عن مكافآت لاعبي منتخب ألمانيا حال التتويج بكأس العالم

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن كل لاعب بالمنتخب الأول سيحصل على 400 ألف يورو، إذا فازوا ببطولة كأس العالم 2022. وذكر الاتحاد الألماني:

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن كل لاعب بالمنتخب الأول سيحصل على 400 ألف يورو، إذا فازوا ببطولة كأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد الألماني: ”الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ممثلي الفريق بقيادة مانويل نوير، مطلع هذا الأسبوع، مبني على أساس الأداء“.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب على 50 ألف يورو في حال تصدرهم مجموعتهم، و100 ألف يورو لكل لاعب في حال التأهل لدور الثمانية، و150 ألف يورو في حال الوصول للدور نصف النهائي، و200 ألف يورو في حال احتلال المركز الثالث.

فيما يحصل كل لاعب على 250 ألف يورو في حال الوصول للمباراة النهائية، وفي حال التتويج باللقب يحصل كل لاعب على 400 ألف يورو.

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