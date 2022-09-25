صحف رياضية: أراوخو وكوندي يسقطان بالضربة القاضية.. و"بنزيما" جولة ثانية من الاستعداد للموسم

شكلت لقاءات دوري الأمم الأوروبية، وإصابة كريستيانو رونالدو برفقة منتخب البرتغال، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باستعدادات كريم بنزيما للعودة للعب برفقة ريال مدريد، وتطورات إصابة مدافع برشلونة رونالد أراوخو، ونهائي كأس السوبر الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، واستعداد ليفربول لخطف الإنجليزي جود بيلينغهام.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة إسبانيا أمام سويسرا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”60 يوما للاستيقاظ“.

الصحيفة اهتمت بحوارها مع البرازيلي كاكا، وكتبت ”أفضل ذكرياتي مع ريال مدريد هو يوم مغادرتي بسبب ما قاله لي فلورنتينو بيريز“.

كما اهتمت بنهائي كأس السوبر للإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت ”كلاسيكو للبداية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة إسبانيا أمام سويسرا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”حان وقت الفوز في البرتغال“.

كما اهتمت الصحيفة بإصابات لاعبي برشلونة برفقة منتخبات بلدانهم، وكتبت ”أراوخو وكوندي يسقطان بالضربة القاضية“.

الصحيفة اهتمت بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة السلة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة إسبانيا أمام سويسرا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”عالق“.

كما اهتمت الصحيفة بإصابة كوندي وأراوخو مدافعي برشلونة، وكتبت ”إنذار في قلوب الدفاع“.

الصحيفة اهتمت بفوز الأرجنتين 3-0 على الهندوراس وهدفي ليونيل ميسي، وكتبت “ ميسي يثير حماسة الأرجنتين بهدفين“.

كما اهتمت بكلاسيكو كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، وكتبت ”برشلونة وريال مدريد لا يخطئان ويلعبان اليوم من أجل اللقب“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة إسبانيا 2-1 أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”لحسن الحظ لا زالت لدينا البرتغال“.

الصحيفة تحدثت عن استعدادات كريم بنزيما للعودة للعب مع ريال مدريد، وكتبت ”بنزيما.. جولة ثانية من الاستعداد للموسم“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات نادال عن اعتزال فيدرر، وكتبت ”نادال: رحل جزء مني“.

كما اهتمت بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة السلة وتطورات إصابة مدافع برشلونة رونالد أراوخو، وكتبت ”أراوخو مهدد بعملية جراحية“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء إنجلترا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ”حافظ على بطلك“، و“هاري كين: نتغلب على ألمانيا وسنطير“.

الصحيفة اهتمت برغبة ليفربول خطف جود بيلينغهام، نجم بروسيا دورتموند، وكتبت ”83 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يمكن أن يخطف المراهق بيلينغهام“.

كما اهتمت بإصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة منتخب البرتغال، وكتبت ”كريستيانو والمكياج“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي أمام منتخب الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية ولتفادي الهبوط للمستوى الثاني، وثنائية جيرو وكيليان مبابي، وكتبت ”أصدقاء من أجل الرغبة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل البلجيكي روميلو لوكاكو في إنتر ميلان، وكتبت ”حقيقة لوكاكو: إنتر ميلان سأبقى هنا“.

الصحيفة اهتمت باعتزال السويسري روجيه فيدرر، نجم التنس العالمي، وكتبت ”فيدرر الدموع ويد الصديق نادال“.