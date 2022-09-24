ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية وحسابات التأهل للمربع الذهبي

انتهت الجولة الخامسة من دور المجموعات في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، وحملت سقوط منتخب إنجلترا للمستوى الثاني، فيما خرجت ألمانيا من السباق. وستعرف الجولة الأخيرة لقاء نهائيا في المجموعتين الثانية والثالثة لبلوغ المربع الذهبي.

المجموعة الثانية: نهائي بين البرتغال وإسبانيا للتنافس على الصدارة والتأهل للمربع الذهبي

فازت البرتغال على جمهورية التشيك 4-0 لتنتزع صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط مستفيدة من هزيمة إسبانيا أمام سويسرا 2-1، ليتجمد رصيدها عند النقطة الثامنة ويتراجع للمركز الثاني.

وانتزعت سويسرا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما تحتل جمهورية التشيك المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، يوم الثلاثاء المقبل، نهائيا بين البرتغال وإسبانيا من أجل المركز الأول والتأهل للمربع الذهبي للتنافس على اللقب.

ويحتاج منتخب البرتغال للتعادل فقط لضمان المركز الأول، فيما تحتاج إسبانيا للفوز ولا شيء غيره لانتزاع المركز الأول والتأهل للمربع الذهبي.

ولضمان البقاء في المجموعة الأولى يستضيف منتخب سويسرا نظيره التشيك، ويحتاج للتعادل لضمان المركز الثالث بينما تحتاج جمهورية التشيك للفوز.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- البرتغال: 10 نقاط

2- إسبانيا: 8 نقاط

3- سويسرا: 6 نقاط

4- جمهورية التشيك: 4 نقاط

المجموعة الثالثة: نهائي بين المجر وإيطاليا

حققت المجر ”الحصان الأسود“ في المجموعة مفاجأة مدوية وهزمت ألمانيا في عقر دارها 1-0 لتبقى في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما فازت إيطاليا على إنجلترا 1-0 لتحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط وتبقى في الصراع على الصدارة والتأهل.

وضمنت ألمانيا بقاءها في المستوى الأول وتحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما غادرت إنجلترا نحو المستوى الثاني وتحتل المركز الأخير برصيد نقطتين، ويلتقي المنتخبان الاثنين المقبل في لقاء لن يؤثر على الترتيب.

وتلتقي المجر مع إيطاليا يوم الاثنين في بودابيست في نهائي لتحديد متصدر المجموعة الذي يتأهل للمربع الذهبي للتنافس على اللقب.

وتحتاج المجر للتعادل للبقاء في الصدارة والتأهل، فيما تحتاج إيطاليا للفوز لانتزاع الصدارة من مضيفتها.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- المجر: 10 نقاط

2- إيطاليا: 8 نقاط

3- ألمانيا: 6 نقاط

4- إنجلترا: نقطتان