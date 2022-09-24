دوري الأمم الأوروبية.. سويسرا تصعق إسبانيا.. والبرتغال تسقط التشيك

صعقت سويسرا مضيفتها إسبانيا 2-1 بفضل ثنائية مانويل أكانجي وبريل إمبولو، اليوم السبت، لتفقد صاحبة الأرض صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وتوقف رصيد وصيف حامل اللقب عند ثماني نقاط في المركز الثاني خلف البرتغال التي قفزت للصدارة بعشر نقاط بتغلبها 4-صفر على التشيك.

وتستطيع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو التأهل للدور قبل النهائي لو تعادلت على أرضها مع إسبانيا التي لا بديل أمامها سوى الفوز في براجا يوم الثلاثاء.

وتحتل سويسرا المركز الثالث بست نقاط متفوقة بنقطتين على التشيك. ويلتقي المنتخبان يوم الثلاثاء في مواجهة تفادي الهبوط للمستوى الثاني.

وافتتح أكانجي التسجيل لسويسرا بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 21، لكن جوردي ألبا أدرك التعادل لإسبانيا بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة بعد عشر دقائق من الاستراحة.

وبعد ذلك بثلاث دقائق حسم إمبولو الفوز عندما هز الشباك من مدى قريب بعد ركلة ركنية.

البرتغال تعبر التشيك

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب البرتغال فوزا ثمينا على حساب التشيك برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب فورتونا ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة إصابة قوية للنجم كريستيانو رونالدو في وجهه في الدقيقة 14، لتدخل قوي مع حارس مرمى التشيك، وظهرت الدماء على وجه البرتغالي إثر الإصابة، لكن بعد تدخل الطاقم الطبي أكمل اللقاء.

وتقدم ديوغو دالوت بهدف أول للبرتغال في الدقيقة 33 بعد تمريرة من رافائيل لياو.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، أضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

واحتسبت ركلة جزاء لصالح التشيك لكن باتريك تشيك لم يتمكن من تحويلها لهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدفين دون مقابل.

في الشوط الثاني، تمكن دالوت من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للبرتغال في الدقيقة 52.

وبحلول الدقيقة 82 مرر رونالدو كرة وصلت للبديل ديوجو جوتا ليسجل هدف البرتغال الرابع.

وبتلك النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط لترتقي إلى صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد التشيك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

ثلاثية ميتروفيتش تهدي صربيا الفوز على السويد

أحرز ألكسندر ميتروفيتش ثلاثة أهداف ليقود صربيا للفوز بسهولة 4-1 على السويد في مباراة المجموعة الرابعة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وجعل الفوز صربيا على موعد مع مباراة حاسمة أمام النرويج في أوسلو يوم الثلاثاء المقبل.

وتملك النرويج وصربيا عشر نقاط، لكن النرويج تتصدر بفضل الفوز 1-صفر في بلجراد في وقت سابق، بينما ستحتاج السويد إلى التغلب على سلوفينيا في ستوكهولم لتجنب الهبوط إلى المستوى الثالث.

وتقدمت السويد على عكس سير اللعب عن طريق فيكتور كلايسون في الدقيقة 15، لكن صربيا أدركت التعادل سريعا بعد ثلاث دقائق بواسطة هدافها التاريخي ميتروفيتش، الذي وصل إلى هدفه الدولي رقم 47.

ووضع المهاجم البالغ من العمر 28 عاما منتخب صربيا في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وأكمل الثلاثية بعد الاستراحة بثلاث دقائق مستفيدا من تمريرة دوسان فلاهوفيتش.

وأحرز ساشا لوكيتش الهدف الرابع بتسديدة رائعة، لكن صربيا ستواجه اختبارا أصعب أمام النرويج، التي خسرت 2-1 أمام سلوفينيا رغم تقدمها عبر الهداف إرلينغ هالاند في وقت سابق اليوم، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

ومن المقرر أن تلعب صربيا مع البرازيل والكاميرون وسويسرا في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.