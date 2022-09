كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في أنفه خلال مباراة البرتغال ضد التشيك (فيديو)

تعرض كريستيانو رونالدو لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد التشيك، يوم السبت، في الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.

وجاءت إصابة رونالدو على مستوى الأنف بعد التحامه بقوة مع حارس التشيك، الذي حاول السيطرة على الكرة ولكنه اصطدم بأنف رونالدو ليسقط النجم البرتغالي على الأرض وهو ينزف الدماء، ويهرع الجهاز الطبي سريعا لإسعافه.

Cristiano Ronaldo has broken his nose after taking a shot from the goal keeper😳#NationsLeaguexESPN #Cristiano pic.twitter.com/deUWVx1yTN

— Buzzer Sports (@Bzrsports) September 24, 2022