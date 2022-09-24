كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في أنفه خلال مباراة البرتغال ضد التشيك (فيديو)

تعرض كريستيانو رونالدو لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد التشيك، يوم السبت، في الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.

وجاءت إصابة رونالدو على مستوى الأنف بعد التحامه بقوة مع حارس التشيك، الذي حاول السيطرة على الكرة ولكنه اصطدم بأنف رونالدو ليسقط النجم البرتغالي على الأرض وهو ينزف الدماء، ويهرع الجهاز الطبي سريعا لإسعافه.

Cristiano Ronaldo has broken his nose after taking a shot from the goal keeper😳#NationsLeaguexESPN #Cristiano pic.twitter.com/deUWVx1yTN — Buzzer Sports (@Bzrsports) September 24, 2022

ودخل المنتخب البرتغالي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن المتصدر إسبانيا، بينما يتواجد التشيك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتدور مواجهة قوية بين منتخبي التشيك والبرتغال، خاصة أن الفوز بالنسبة لمنتخب التشيك يعادل رصيده مع البرتغال في انتظار نتيجة لقاء إسبانيا مع سويسرا قبل الجولة الأخيرة.

https://twitter.com/Ab88rr/status/1573748846110310402?s=20&t=gbu-NzMkaRDXMgTFf5jm6A

ويتطلع أيضًا منتخب البرتغال لحسم الفوز لملاحقة إسبانيا واعتلاء القمة للتأهل إلى دور الأربعة بالبطولة.

ويسعى منتخب التشيك لحسم الفوز على حسم البرتغال مستغلًا اللعب على أرضه، خاصة أن المنتخب التشيكي حقق فوزًا وحيدًا على البرتغال في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 1996 بنتيجة 1/0.

وتفوق المنتخب البرتغالي في 3 لقاءات أخرى ضد التشيك آخرها لقاء دوري الأمم الأوروبية، يوم 9 يونيو الماضي، بنتيجة 2/0.