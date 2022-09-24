فان غال قبل مباراة هولندا ضد بلجيكا: قلت للاعبين علينا أن نذهب إلى كأس العالم بدون هزيمة

أكد لويس فان غال، مدرب هولندا، أن فريقه سيسعى للفوز على بلجيكا يوم الأحد لضمان صدارة المجموعة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والذهاب إلى نهائيات كأس العالم بسجله الخالي من الهزيمة منذ توليه المسؤولية.

وتتصدر هولندا المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى متفوقة بثلاث نقاط على بلجيكا، وستضمن الصدارة بشرط تجنب هزيمة ثقيلة أمامها في ملعب أمستردام أرينا، يوم الأحد.

وأبلغ فان غال مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت: ”سنفوز غدا، من الأفضل أن نذهب إلى كأس العالم بدون هزيمة بدلا من الخسارة في المباراة الرسمية الأخيرة، هذا ما قلته للاعبين“.

ويتعين على بلجيكا، التي خسرت 4-1 أمام هولندا في بروكسل في يونيو حزيران، أن تفوز بفارق ثلاثة أهداف لتنتزع الصدارة وتتأهل إلى النهائيات في يونيو المقبل.

وأضاف فان غال: ”إذا حدث ذلك، فسيكون مستحقا.

”لكنني أؤمن بلاعبي فريقي وفي تحقيقهم الفوز، هكذا أجهزهم للمباراة، لا أتوقع خيبة أمل، لاعبو فريقي يركزون دائما وهذا هو السبب في أنني أبلغهم بالتشكيلة قبل يومين حتى يتمكنوا من التركيز“.

وأشار مدرب هولندا إلى أنه لا يتوقع اختلافا كبيرا في أسلوب لعب بلجيكا.

وتابع: ”قمنا بتحليل (مباريات بلجيكا) وأرى فريقا يلعب دائما بالأسلوب ذاته، لا أتخيل حدوث أي تغيير مفاجئ“.

لكنه أعرب عن سعادته لأن هولندا ستخوض مواجهة صعبة في آخر مباراة رسمية قبل انطلاق كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني، حيث تلعب في المجموعة الأولى بجانب قطر صاحبة الضيافة والإكوادور والسنغال.

وقال: ”أفضل اللعب ضد هذا النوع من المنافسين، أنا سعيد للغاية لأن هناك لاعبين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة في صفوف بلجيكا.

”قلت في كثير من الأحيان أن كيفن دي بروين لاعب رائع. إنه يتحكم في إيقاع المباراة ويسجل الأهداف أيضا، كيف سنتعامل مع ذلك؟ وكيف يتفاعل اللاعبون معي؟ سيكون من الجيد التعرف على ذلك.

وأردف: ”ثم هناك التنافس، أعتقد أنه من الرائع اللعب ضد بلجيكا، ذكرت دي بروين، لكن المنتخب يملك أكثر من ذلك، ونحن أيضا“.

وفي حال فوز هولندا يوم الأحد، سيكون هذا هو الانتصار رقم 37 في 58 مباراة لفان غال مع المنتخب، وسيعادل الرقم القياسي الذي حققه ديك أدفوكات.

ولم يخسر فان جال (71 عاما) في 14 مباراة منذ عودته للمرة الثالثة كمدرب لهولندا العام الماضي.