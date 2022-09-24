نيمار يرفض الرد على سؤال بشأن علاقته مع مبابي

رقض النجم البرازيلي نيمار الرد على سؤال أحد الصحفيين بشأن علاقته بزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وذلك عقب قيادة منتخب بلاده للفوز على غانا وديا.

وسجل ريتشارليسون ثنائية في فوز سهل للبرازيل 3/0 على غانا في لقاء ودي في لو هافر بفرنسا استعدادا لكأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية.

Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSG Here @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2022

وهيمنت البرازيل منذ البداية وضغطت بشراسة في وجود المهاجمين فينيسيوس جونيور ورافينيا وريتشارليسون ونيمار الذي صنع هدفين.

وافتتح ماركينيوس التسجيل بعد تسع دقائق من ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها رافينيا، وضاعف ريتشارليسون النتيجة بعد 19 دقيقة بتسديدة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف مهاجم توتنهام هوتسبير الهدف الثالث قبل خمس دقائق من الاستراحة بضربة رأس متقنة بعد ركلة حرة نفذها نيمار.

هناك لحظات تكون فيها الأجواء فاترة.. مبابي يتحدث عن علاقته مع نيمار https://t.co/i3LvHp4ZMe pic.twitter.com/6Jg0XCSbmH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2022

وعقب المباراة وأثناء مغادرة الملعب استوقف الصحفيون مهاجم باريس سان جيرمان لسؤاله بعض الأسئلة وجاء إحداها عن علاقته بزميله المهاجم الفرنسي مبابي، فكان من نيمار أن غادر منطقة طرح الأسئلة دون أن يرد على السؤال.

ولا شك أن عدم رد نيمار يشير إلى توتر العلاقات بين النجمين الكبيرين، وقد أوضح ذلك خلال الفترة الأخيرة خاصة خلال الفوز على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الحالي.

وقال كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان إن المهاجمين نيمار ومبابي تربطهما علاقة ”جيدة للغاية“ وسط تقارير عن خلاف بين الثنائي في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام اليوفي.

وبدا نيمار غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلا من تمرير الكرة له خلال الفوز 2/1 على يوفنتوس في دور المجموعات بدوري الأبطال.

أحد الصحفيين سأل نيمار عن علاقته بكيليان مبابي .. لكن البرازيلي لم يُجيب على السؤال وترك الصحفيين وغادر 😂 pic.twitter.com/JSetcYpqmj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 23, 2022

وقال غالتييه للصحفيين: ”العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا. إنهما معا في التدريبات وغالبا ما يكونان معا في عمليات الإحماء. نعم، حدث موقف في المباراة (أمام يوفنتوس) وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار“.

وأضاف ”أنا مقتنع بأن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة إلى نيمار، والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة في ما يتعلق بهذه الفرصة“.