نيمار يرفض الرد على سؤال بشأن علاقته مع مبابي

رقض النجم البرازيلي نيمار الرد على سؤال أحد الصحفيين بشأن علاقته بزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وذلك عقب قيادة منتخب بلاده للفوز على غانا وديا.

وسجل ريتشارليسون ثنائية في فوز سهل للبرازيل 3/0 على غانا في لقاء ودي في لو هافر بفرنسا استعدادا لكأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية.

Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSG

Here @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2022