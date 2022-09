1400 مشجع يقتحمون ملعبا للاعتداء على اللاعبين (فيديو)

اقتحم ما يقرب من 1400 مشجع من جماهير فريق ديبورتيفو كالي الكولومبي الملعب، وهاجمت اللاعبين والطاقم الفني بالشتائم والضرب خلال لقاء الفريق خارج ملعبه أمام كورتولوا في ملعب دوس؛ وذلك احتجاجا على وضعية الفريق في الترتيب العام.

وخسر الفريق مجددا بهدفين لصفر أمام كورتولوا الذي بدوره يعاني في أسفل الترتيب ويحتل المركز قبل الأخير، تاركا المركز الأخير لديبورتيفو كالي.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 81 حين اقتحم حوالي 1400 مشجع لفريق ديبورتيفو كالي الملعب، وقاموا بمهاجمة اللاعبين بالشتائم والضرب؛ وهو ما دفع حكم اللقاء وأغلب اللاعبين للهرب من أرضية الملعب نحو غرف الملابس، كما وقع شجار بين بعض اللاعبين والجماهير.

Deportivo Cali sits in 19th place on the table in the Colombian 🇨🇴 top flight

Yesterday, they were losing 2-0 to last place Cortuluá and fans decided to invade the pitch in order to hurt and intimidate their players and coach.

pic.twitter.com/8bXbMOhv9H

— Nico Cantor (@Nicocantor1) September 22, 2022