1400 مشجع يقتحمون ملعبا للاعتداء على اللاعبين (فيديو)

اقتحم ما يقرب من 1400 مشجع من جماهير فريق ديبورتيفو كالي الكولومبي الملعب، وهاجمت اللاعبين والطاقم الفني بالشتائم والضرب خلال لقاء الفريق خارج ملعبه أمام كورتولوا في ملعب دوس؛ وذلك احتجاجا على وضعية الفريق في الترتيب العام.

وخسر الفريق مجددا بهدفين لصفر أمام كورتولوا الذي بدوره يعاني في أسفل الترتيب ويحتل المركز قبل الأخير، تاركا المركز الأخير لديبورتيفو كالي.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 81 حين اقتحم حوالي 1400 مشجع لفريق ديبورتيفو كالي الملعب، وقاموا بمهاجمة اللاعبين بالشتائم والضرب؛ وهو ما دفع حكم اللقاء وأغلب اللاعبين للهرب من أرضية الملعب نحو غرف الملابس، كما وقع شجار بين بعض اللاعبين والجماهير.

Que triste que algunos hinchas se competen así, agredan a Mayer Candelo, a la policía y a los jugadores de Cali. Desadaptación total.

82’ Cortuluá vencía 2-0 a un pálido Deportivo Cali pic.twitter.com/beoO996Edw — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 21, 2022

Momento donde la desesperación de los hinchas del deportivo cali es impresionante, invadieron la cancha.

En el video se ve que a teo le pegaron una patada por detras y a velasco lo agarraron tambien, a mayer candelo ni hablar. pic.twitter.com/gY7hohe3u7 — JR10 🇨🇴 (@Yeims_Jr10) September 21, 2022

Deportivo Cali sits in 19th place on the table in the Colombian 🇨🇴 top flight Yesterday, they were losing 2-0 to last place Cortuluá and fans decided to invade the pitch in order to hurt and intimidate their players and coach.

pic.twitter.com/8bXbMOhv9H — Nico Cantor (@Nicocantor1) September 22, 2022

وفشل توفيلو غوتيريز مهاجم ديبورتيفو كالي ومدرب الفريق مايير كونديلو في الهرب، وتلقى المهاجم عدة لكمات من المشجعين، وأصيب المدرب أيضا نتيجة تعرضه للضرب.

وأصدر فريق ديبورتيفو كالي بيانا طالب من خلاله السلطات بالتدخل لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وجاء في البيان: ”إن جمعية كالي الرياضية واللجنة التنفيذية والرئيس لويس فرناندو مينا والموظفين المحترفين والمسؤولين والموظفين يرفضون بشكل قاطع الاعتداء والمضايقات والعنف الذي تعرض له فريقنا في المباراة ضد كورتولوا.. نحن ندين بوضوح أي عمل عنيف ضد لاعبينا ومدربينا.“

وأضاف البيان: ”نطلب بكل احترام من الحكومة والسلطات الرياضية التدخل لتجنب مأساة في المستقبل تعصف برياضتنا“.

ويحتل ديبورتيفو كالي المركز الأخير ضمن 20 فريقا بعد 13 جولة ب8 نقاط، من فوز و5 تعادلات و7 هزائم، وهو من الأندية التاريخية في كولومبيا، وتوج سابقا بلقب الدوري الكولومبي 10 مرات، آخرها الموسم الماضي .