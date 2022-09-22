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رياضة

1400 مشجع يقتحمون ملعبا للاعتداء على اللاعبين (فيديو)
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 16:03 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 17:10 GMT

1400 مشجع يقتحمون ملعبا للاعتداء على اللاعبين (فيديو)

اقتحم ما يقرب من 1400 مشجع من جماهير فريق ديبورتيفو كالي الكولومبي الملعب، وهاجمت اللاعبين والطاقم الفني بالشتائم والضرب خلال لقاء الفريق خارج ملعبه أمام

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

اقتحم ما يقرب من 1400 مشجع من جماهير فريق ديبورتيفو كالي الكولومبي الملعب، وهاجمت اللاعبين والطاقم الفني بالشتائم والضرب خلال لقاء الفريق خارج ملعبه أمام كورتولوا في ملعب دوس؛ وذلك احتجاجا على وضعية الفريق في الترتيب العام.

وخسر الفريق مجددا بهدفين لصفر أمام كورتولوا الذي بدوره يعاني في أسفل الترتيب ويحتل المركز قبل الأخير، تاركا المركز الأخير لديبورتيفو كالي.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 81 حين اقتحم حوالي 1400 مشجع لفريق ديبورتيفو كالي الملعب، وقاموا بمهاجمة اللاعبين بالشتائم والضرب؛ وهو ما دفع حكم اللقاء وأغلب اللاعبين للهرب من أرضية الملعب نحو غرف الملابس، كما وقع شجار بين بعض اللاعبين والجماهير.

وفشل توفيلو غوتيريز مهاجم ديبورتيفو كالي ومدرب الفريق مايير كونديلو في الهرب، وتلقى المهاجم عدة لكمات من المشجعين، وأصيب المدرب أيضا نتيجة تعرضه للضرب.

وأصدر فريق ديبورتيفو كالي بيانا طالب من خلاله السلطات بالتدخل لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وجاء في البيان: ”إن جمعية كالي الرياضية واللجنة التنفيذية والرئيس لويس فرناندو مينا والموظفين المحترفين والمسؤولين والموظفين يرفضون بشكل قاطع الاعتداء والمضايقات والعنف الذي تعرض له فريقنا في المباراة ضد كورتولوا.. نحن ندين بوضوح أي عمل عنيف ضد لاعبينا ومدربينا.“

وأضاف البيان: ”نطلب بكل احترام من الحكومة والسلطات الرياضية التدخل لتجنب مأساة في المستقبل تعصف برياضتنا“.

ويحتل ديبورتيفو كالي المركز الأخير ضمن 20 فريقا بعد 13 جولة ب8 نقاط، من فوز و5 تعادلات و7 هزائم، وهو من الأندية التاريخية في كولومبيا، وتوج سابقا بلقب الدوري الكولومبي 10 مرات، آخرها الموسم الماضي .

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