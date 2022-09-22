بيل مهاجم ويلز يسير على "طريق جيد" ليكون لائقا تماما لكأس العالم

قال غاريث بيل قائد منتخب ويلز إنه يسير على ”طريق جيد“ نحو استعادة لياقته البدنية بشكل كامل قبل كأس العالم لكرة القدم في قطر رغم عدم مشاركته في مباراة كاملة منذ انضمامه إلى لوس أنجليس في يونيو حزيران الماضي.

وانضم بيل للنادي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين بعد رحيله عن ريال مدريد حيث عانى من الإصابة في المواسم القليلة الماضية. وقد بدأ مباراتين فقط بين 11 شارك فيها مع لوس أنجليس وسجل هدفين.

وتبدأ ويلز، التي ستخوض أول نهائيات لكأس العالم منذ 64 عاما، مشوارها في البطولة أمام الولايات المتحدة في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وتوقع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما أن تتحسن لياقته البدنية كثيرا بحلول ذلك الوقت.

وقال بيل للصحفيين الليلة الماضية ”أعتقد أنني سأكون أفضل بدنيا. لم ألعب 90 دقيقة حتى الآن، وهذا ما نقوم ببنائه وزيادة الحمل التدريبي من أجله“.

”نحن في طريق جيد إلى حيث أريد أن أكون. أريد أن أحاول وألعب 90 دقيقة بقدر ما أستطيع، لكني أفهم أنني بحاجة إلى البناء والإعداد للوصول إلى هذا المستوى. لم أفعل ذلك في السنوات القليلة الماضية“.

وتلتقي ويلز، التي ستواجه أيضا إنجلترا وإيران في المجموعة الثانية بكأس العالم، بلجيكا في بروكسل في دوري الأمم الأوروبية في وقت لاحق اليوم الخميس.