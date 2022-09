استبعاد نوير وجوريتسكا من تشكيلة ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية بعد إصابتهما بكورونا

أعلن منتخب ألمانيا، اليوم الأربعاء، استبعاد الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط ليون جوريتسكا من التشكيلة لمباراتي المجر وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية بعد إصابتهما بكوفيد-19.

وقالت متحدثة باسم المنتخب الألماني في مؤتمر صحفي، إن اللاعبين سيغادران فندق الفريق في وقت لاحق اليوم.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه تم استدعاء أوليفر باومان حارس هوفنهايم ليحل محل نوير، بينما سيكون هناك المزيد من الاستدعاءات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وسيلعب منتخب ألمانيا مع المجر يوم الجمعة قبل أن يسافر إلى إنجلترا في 26 سبتمبر أيلول حيث يعكف على تعزيز التشكيلة قبل كأس العالم في قطر في نوفمبر تشرين الثاني.

وتعود مسابقة دوري الأمم الأوروبية من جديد خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الجاري، وتنطلق منافساتها بدءاً من غد الخميس.

وتشهد منافسات دوري الأمم الأوروبية في الجولة الخامسة العديد من المواجهات القوية، أبرزها مواجهة منتخبي إيطاليا وإنجلترا، وبولندا مع هولندا، وبلجيكا مع ويلز، وإسبانيا مع سويسرا.

يذكر أن منتخب ألمانيا يحتل وصافة المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، برصيد 6 نقاط، خلفًا لمنتخب المجر المتصدر برصيد 7 نقاط.

خاض منتخب ألمانيا، 4 مباريات في دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، مقسمين ما بين انتصار و3 تعادلات.

