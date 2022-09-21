استبعاد نوير وجوريتسكا من تشكيلة ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية بعد إصابتهما بكورونا

أعلن منتخب ألمانيا، اليوم الأربعاء، استبعاد الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط ليون جوريتسكا من التشكيلة لمباراتي المجر وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية بعد إصابتهما بكوفيد-19.

وقالت متحدثة باسم المنتخب الألماني في مؤتمر صحفي، إن اللاعبين سيغادران فندق الفريق في وقت لاحق اليوم.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه تم استدعاء أوليفر باومان حارس هوفنهايم ليحل محل نوير، بينما سيكون هناك المزيد من الاستدعاءات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وسيلعب منتخب ألمانيا مع المجر يوم الجمعة قبل أن يسافر إلى إنجلترا في 26 سبتمبر أيلول حيث يعكف على تعزيز التشكيلة قبل كأس العالم في قطر في نوفمبر تشرين الثاني.

وتعود مسابقة دوري الأمم الأوروبية من جديد خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الجاري، وتنطلق منافساتها بدءاً من غد الخميس.

وتشهد منافسات دوري الأمم الأوروبية في الجولة الخامسة العديد من المواجهات القوية، أبرزها مواجهة منتخبي إيطاليا وإنجلترا، وبولندا مع هولندا، وبلجيكا مع ويلز، وإسبانيا مع سويسرا.

يذكر أن منتخب ألمانيا يحتل وصافة المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، برصيد 6 نقاط، خلفًا لمنتخب المجر المتصدر برصيد 7 نقاط.

خاض منتخب ألمانيا، 4 مباريات في دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، مقسمين ما بين انتصار و3 تعادلات.

Manuel Neuer and Leon Goretzka have tested positive for Covid-19 ahead of upcoming Nations League matches against Hungary and England. pic.twitter.com/EOj0dn7VPw — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 21, 2022

تصريحات هانز فليك

وكان هانز فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، انتقد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح قطر حق استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي ستُقام بعد أقل من شهرين.

وقال فليك في تصريحات نقلها موقع ”SportsBrief“ الألماني، إنه كان يجب طرح سؤال وهو هل كان من الصواب منح استضافة بطولة كأس العالم لقطر، مشيرا أن هذا السؤال كان يجب طرحه من زمن طويل وليس الآن وأن هذا السؤال كان يجب التحقيق فيه، ولكن الآن قطر ستستضيف البطولة، ولا يوجد أي شيء يمنعهم من استضافة الكأس.

وأضاف:“ إذا تعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن قطر لا تستحق استضافة كأس العالم 2022، لأن الأمر يتعلق بالإنسانية وليس أي شيء آخر“.

يذكر أن كأس العالم 2022 الذي ستستضيفه الدوحة، سيقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر وبسبب حرارة الصيف الشديدة في قطر، ستقام نهائيات كأس العالم هذه المرة من أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، ما يجعلها أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو.

مونديال قطر القادم سيكون الأخير الذي سيشارك فيه 32 منتخبا، ومع النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 والتي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سيتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.