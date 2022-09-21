أبرزها حالات السكر في الأماكن العامة.. قطر تدرس خططا لحماية مشجعي كأس العالم في حال ارتكابهم مخالفات بسيطة

قال دبلوماسي وشخص مطلع على البيانات الصحفية الصادرة عن السلطات القطرية للشرطة الأجنبية لـ“رويترز“، إن مشجعي كأس العالم لكرة القدم في قطر الذين يُقبض عليهم وهم يرتكبون جرائم بسيطة، مثل: حالات السكر في الأماكن العامة، سيفلتون من الملاحقة القضائية بموجب خطط تدرسها السلطات في الدولة المحافظة.

وقالت المصادر إنه بينما لم يتم الانتهاء بعد من إستراتيجية حفظ الأمن الخاصة بالبطولة، التي ستنطلق بعد أقل من شهرين، أبلغ المنظمون الدبلوماسيين والشرطة من الدول المتأهلة لكأس العالم بأنهم يعتزمون إبداء المرونة فيما يتعلق بالانتهاكات البسيطة نسبيا.

وتعكس هذه الإشارات التوازن الدقيق الذي تحاول قطر تحقيقه بين احترام التقاليد الدينية واستيعاب الجماهير الصاخبة، إذ من المقرر وصول أكثر من مليون مشجع لمشاهدة مباريات كأس العالم.

ولم يرد مسؤولو اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن كأس العالم في قطر على طلب من ”رويترز“ للتعليق.

وقال دبلوماسي غربي آخر إن ”التساهل المتزايد يرضي المجتمع الدولي، لكنه يأتي مع خطر أن يزعج المحافظين داخل البلاد“.

ولم يوضح المنظمون علنا أسلوبهم في العمل الشرطي، وقد حذر العديد من السفارات المشجعين من أنهم قد يواجهون عقوبات على سلوك يمكن التغاضي عنه في أماكن أخرى.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية مورغان كاسل في مقطع فيديو على موقع يوتيوب ”تذكر في أثناء وجودك في قطر أنك تخضع للقوانين المحلية“.

🗣 تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة 🔴 قطر تقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم. 🔴 نفتح أبوابنا أمام الجماهير دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم. 🔴 قطر قادرة على أن تقدم فضاءاً مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب. pic.twitter.com/EHdBlNfQGu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 20, 2022

ووفقا للقوانين القطرية، فإن حرية التعبير مقيدة، والمثلية الجنسية غير قانونية، والجنس خارج نطاق الزواج محظور، ويمكن أن يؤدي السكر في الأماكن العامة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وبعض الأشياء التي تعتبر حميدة في مكان آخر مثل إظهار مشاعر الحب العلنية أو ارتداء ملابس فاضحة يمكن أن تكون سببا للاعتقال.

وقالت كاسل ”المجادلة مع الآخرين أو إهانتهم في الأماكن العامة قد تؤدي إلى الاعتقال. قد تتم هنا محاكمة جنائية على أنشطة، مثل: الاحتجاجات، والتبشير الديني، والدعوة إلى الإلحاد، وانتقاد حكومة قطر أو الدين الإسلامي. وهذا ينطبق أيضا على منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي“.

* تخفيف القوانين

لكن المنظمين يعتزمون بالفعل تخفيف القوانين الصارمة في قطر التي تحد من البيع العام للكحوليات، وسيسمحون بتقديم الجعة (البيرة) بالقرب من الملاعب قبل ساعات قليلة من انطلاق المباريات.

وبشكل غير رسمي، أبلغوا أيضا الشرطة من الدول الأوروبية التي تأهلت للبطولة وبعض الدبلوماسيين في الدوحة بأن يتوقعوا من الشرطة المحلية إبداء المرونة في تطبيق قوانين أخرى، مثل: السكر، أو خرق النظام العام.

وقال الشخص المطلع على البيانات الصحفية القطرية لعدد من الدول الأوروبية التي ترسل ضباطا إلى قطر ”الجرائم البسيطة لن تؤدي إلى دفع غرامة أو توقيف، لكن الشرطة ستتوجه إلى الشخص وتطلب منه الامتثال.. سيُطلب من الشخص الذي يخلع قميصه في الأماكن العامة أن يرتديه مرة أخرى. سيكون هناك بعض التسامح“.

وبينما لم تؤكد السلطات القطرية هذا النهج، فإن التشريعات الخاصة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال البطولة تمنح رئيس أمن كأس العالم في قطر حرية كبيرة لمعالجة انتهاكات القوانين القطرية.

وتقول إن القائد بالتنسيق مع السلطات يمكنه اتخاذ قرارات منها كيفية التعامل مع ”الأعمال المخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في البلاد“.

منظمات حقوقية تطالب الرعاة بالضغط على الفيفا وقطر لتعويض عمال كأس العالم https://t.co/XvjbWsEG4Q pic.twitter.com/jsc2gxsfR5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 20, 2022

وقال العديد من الدبلوماسيين، إن منظمي كأس العالم أبلغوهم في إفادة صحفية قبل بضعة أشهر بأن الشرطة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة عندما تصبح سلامة الأشخاص أو الممتلكات في خطر.

ويمكن للمشجعين الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال، مثل: استخدام الشماريخ، أو الألعاب النارية، التي يمكن أن تسبب أضرارا، أو الدخول في عراك ومشاجرات حتى في حال عدم وجود إصابات خطيرة أن يواجهوا غرامات وإلغاء بطاقة ”هيّا“ الخاصة بهم وتصريح دخول قطر وملاعب كأس العالم.

ولم يتضح ما إذا كان المشجعون الذين سيتم إلغاء بطاقة ”هيّا“ الخاصة بهم سيُمنحون مهلة نهائية لمغادرة البلاد، أو سيتم احتجازهم للترحيل.

والأمن من بين أكبر التحديات التي تواجه قطر، أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم وأصغر دولة تفعل ذلك.

ويبلغ عدد سكانها أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وستستضيف ما يصل إلى 1.2 مليون مشجع وهو تحد لا سابق له للدولة الخليجية.

ولمساعدة الشرطة في حفظ الأمن، دعا المنظمون كل دولة تأهلت لكأس العالم إلى إرسال أربعة ضباط شرطة على الأقل للوجود على الأرض في قطر خلال كأس العالم، بحسب تصريحات المصدر المطلع على خطط تأمين البطولة.

وسيكون مقرهم في مركز قيادة وزارة الداخلية وحول العاصمة الدوحة لتقديم المشورة لنظرائهم القطريين.

وقال مارك روبرتس، رئيس شرطة تشيشير والمسؤول عن تأمين كرة القدم في بريطانيا ”سيقومون بمراقبة الأمر كما يرونه مناسبا.. مهمتنا هي أن نقول هذه هي الطريقة التي نعتقد أنه يجب عليك التعامل بها مع مشجعينا لأن هذا هو ما يحقق أفضل النتائج“.