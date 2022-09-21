صحف رياضية: ريال مدريد "مطرقة أوروبا".. و"إنتر ويوفنتوس يقسمان إيطاليا"

شكلت قضية العنصرية في إسبانيا التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، وأخبار برشلونة وريال مدريد والمنتخب الفرنسي، وأزمة إنتر ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بدخول لاس فيغاس قائمة جوائز الفورمولا وان، وتألق ريال مدريد هذا الموسم، وتطورات بيع أولمبيك ليون لبعض لاعبيه، وتصريحات بيدري نجم برشلونة، وأخبار أندية الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

خصصت الصحيفة صفحتها الأولى بالأبيض والأسود كتعبير عن رفضها للعنصرية واهتمت بمهاجم منتخب إسبانيا الجديد لاعب أتلتيك بلباو نيكو ويليامز، وكتبت: ”نيكو ويليامز: لا أحد يولد عنصريا لكنها قضية تربية“.

الصحيفة اهتمت بعودة ميشيل لتدريب أولمبياكوس اليوناني، وكتبت: ”ميشيل يعود لأولمبياكوس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع بيدري، نجم برشلونة، وكتبت: ”بيدري: لدينا فريق للفوز بكل شيء“.

الصحيفة اهتمت بلقاء تشافي هيرنانديز وكارلو أنشيلوتي مدربي برشلونة وريال مدريد في مقر الاتحاد الإسباني.

كما اهتمت بأهداف برشلونة لهذا الموسم، وكتبت: ”فحص أهداف برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بلاعب ريال سوسيداد زوبيميندي، وكتبت: ”اهتمام برشلونة بزوبيميندي“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا والنجم الشاب بيدري، وكتبت: ”الصغير بيدري يريد بالاستمرار بالتعلم من الكبار“.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد الوحيد بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى الذي حقق العلامة الكاملة في كل المسابقات، وكتبت: ”مطرقة أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بيان أتلتيكو مدريد ضد عنصرية بعض جماهيره خلال الديربي، وكتبت: ”لن نتوقف حتى نطردهم“.

كما اهتمت بسباقات الفورمولا وان، وكتبت: ”لاس فيغاس تدخل بطولة العالم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على منتخب فرنسا والوجوه التي تألقت هذا الموسم تشواميني رفقة ريال مدريد،، وعثمان ديمبلي رفقة برشلونة، وكتبت: ”جانب في السماء أزرق“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على قطبي إيطاليا يوفنتوس وإنتر ميلان اللذين يعيشان أزمة في بداية الموسم، وكتبت: “ هل لا يزالان بصراع لقب الدوري الإيطالي؟.. إنتر ويوفنتوس يقسمان إيطاليا“.

الصحيفة اهتمت بميلان ولاعبه كالولو، ونابولي ولاعبه كفارا.

كما اهتمت بتألق أتلانتا وأودينيزي في بداية الدوري الإيطالي، وكتبت: ”أتلانتا وأودينيزي جمال المقاطعة في السلطة“.