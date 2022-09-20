مدرب المنتخب الألماني يعلق على تراجع مستوى بايرن ميونخ

أكد هانسي فليك مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم أنه لا يشعر بالقلق إزاء الفترة الصعبة التي يعيشها بايرن ميونخ في الوقت الحالي، وذلك قبل شهرين من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال فليك في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: ”بايرن لعب بشكل رائع في بداية الموسم، وبعد المرحلة الثالثة من الدوري الألماني، اعتقد الجميع أن الفرق الأخرى لا تحظى بفرصة“.

وأضاف: ”الآن يمرون بمرحلة يبدو فيها الفريق أكثر ضعفا، لكنهم دائما ما يصنعون الفرص وهذا يمنحني شعورا إيجابيا للغاية“.

ولا يزال فليك، الذي يعتمد في المنتخب على مجموعة كبيرة من لاعبي بايرن على رأسهم الحارس مانويل نوير، يرى أن لاعبي الفريق البافاري يتمتعون بـ“كفاءة هائلة“ و“أسلوبا خاصا“.

كذلك يرى فليك أن جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ مدرب رائع، وصرح قائلا: ”أنا من المعجبين بطريقة اللعب التي يطبقها في الفريق، بغض النظر عن النتائج الأخيرة“.

وكان ناغلسمان قد حل مكان فليك، عندما رحل الأخير عن تدريب الفريق البافاري لتدريب المنتخب، وذلك بعد أن قاد بايرن لإحراز سبعة ألقاب.

كذلك لا يرى فليك أن بايرن ميونخ أخطأ في قرار عدم التعاقد مع رأس حربة تقليدي ليحل مكان روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني.

وقال فليك: ”ماذا كان عليهم أن يفعلوا؟ روبرت استثنائي في هذا المركز، ربما يتمتع هالاند لاعب مانشستر سيتي بهذه الكفاءة أمام المرمى“.

وقال فليك إن ساديو ماني انضم إلى بايرن وهو لاعب من الطراز الأول بالتأكيد.