نادٍ إسكتلندي يصدر قمصانا بتصميمات غريبة تثير سخط جماهيره (صور)

أعربت جماهير أحد الأندية الإسكتلندية للهواة لكرة القدم عن غضبها وسخريتها في الوقت ذاته من القمصان الجديدة للفريق والتي أطلقها مؤخرا.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن الجماهير أعربت عن سخطها من ثلاثة قمصان كشف عنها النادي، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت نادي Newcraighall Leith Victoria الإسكتلندي للهواة الانتباه بتصميم قمصانه الجديدة الثلاثة بشكل ملفت للغاية ولا يحظى بإعجاب جماهير النادي وكرة القدم بشكل عام.

وأصدر النادي الذي يتخذ من مدينة إدنبرة مقرا له أيضا مجموعة متنوعة من القمصان بألوان مختلفة بحيث يكون كل قميص من القمصان الثلاثة بلون وتصميم مختلف تماما عن الآخر، حيث جاءت القمصان وكأنها كوب نصفه ممتلئ بالبيرة بعد توقيع عقد رعاية مع إحدى الشركات.

وقد عبرت الجماهير عن استغرابها وسخطها من تصميم القمصان، وقال أحدهم عبر حسابه في ”تويتر“: ”هذا مروع للغاية، كيف أشتري هذا؟“، بينما قال الثاني: ”لا أعرف لماذا أريده، لكني أريده“.

وعلق معجب ثالث، قائلا: ”طقم Newcraighall Leith Victoria شيء آخر“ مع تصفيق وصورة إيموجي ضاحك.

وقال مشجع آخر: ”أعتقد أن هذا هو أفضل قميص كرة قدم رأيته في حياتي“، وذلك في سخرية واضحة. بينما سأل الخامس ببساطة: ”كيف! أين ! حاليا !“.

Newcraighall Leith Victoria ليس الفريق الأول الذي يرتدي قمصان غريبة ولا تحظى بالإعجاب؛ لأنهم ساروا على خطى أندية الهواة الأخرى.

وفي العام 2020، لفت فريق Loch Ness FC الإسكتلندي الانتباه عندما أصدر طقما باللونين الأبيض والذهبي مع وجود صورة لوحش على صدر القميص.