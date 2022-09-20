3 رياضيين شبان يحققون دخلا أكثر من مبابي.. من هم؟

كشفت مجلة ”فوربس“ عن الرياضيين الشباب الأعلى دخلا في عام 2022، وذلك عن الفترة ما بين أيار/مايو 2021 وأيار/مايو 2022، وشهدت تواجد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في المركز الرابع.

واهتمت المجلة بالرياضيين الذي يبلغون أقل من 26 عاما من العمر، وتصدر القائمة لاعب كرة القدم الأمريكية جوش ألين.

وجاءت قائمة أعلى 7 رياضيين شباب دخلا على النحو التالي:

1- الأمريكي جوش ألين: كرة القدم الأمريكية – 55 مليون جنيه إسترليني

قد لا يكون جوش ألين النجم الشاب البالغ 26 عاما معروفا لدى من لا يهتمون بالرياضة الأمريكية، لكنه يتقاضى أعلى أجر في الرياضيين الشباب بدخل يصل إلى 63 مليون دولار.

2- لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا: 51 مليون جنيه إسترليني

تعتبر نعومي أوساكا، لاعبة التنس اليابانية، البالغة 24 عاما، من بين أفضل لاعبات التنس في العالم وأول لاعبة يابانية تفوز بلقب في البطولات الكبرى، ويظهر أيضا ذلك على دخلها البالغ 51 مليون جنيه إسترليني بفضل عائدات الرعاية من الشركات العالمية.

3- الهولندي ماكس فيرستابن: (الفورمولا وان) – 42 مليون جنيه إسترليني

حقق الهولندي ماكس فيرستابن بطولة العالم في الفورمولا وان، سنة 2021، وبعدها استمر في التطور والتألق رفقة فريق ريد بول، حيث يسيطر هذه السنة أيضا على بطولة العالم ويقترب من اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي.

يبلغ دخل السائق الهولندي البالغ 24 سنة حوالي 42 مليون جنيه إسترليني.

4- النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، 38 مليون جنيه إسترليني

مبابي البالغ 23 عاما، كان محط صراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان هذا الموسم، وفضل البقاء في فرنسا حيث جدد عقده مقابل مبالغ مالية خيالية.

يكسب نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا حوالي 24،5 مليون جنيه إسترليني من داخل الملعب، و13 مليون جنيه إسترليني من خارج الملعب بفضل عقود الرعاية.

5- الأمريكي مارشون لاتيمور (كرة القدم الأمريكية): 36 مليون جنيه إسترليني

جدد لاعب كرة القدم الأمريكية عقده في العام 2021 مقابل مبلغ يصل إلى 85،5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يجعله يحقق دخلا في السنة الماضية يصل إلى 36 مليون جنيه إسترليني.

6- الأمريكي ديفين بوكر (كرة السلة): 35 مليون جنيه إسترليني

ديفين بوكر لاعب فونيكس سانز، البالغ 25 عاما، يعتبر الوحيد من الدوري الأمريكي لمحترفي السلة في هذه القائمة وقاد فريقه لنهائي الدوري بعد غياب دام منذ 1993، ويكسب 25 مليون جنيه إسترليني من كرة السلة، و7 ملايين جنيه إسترليني من عقود الرعاية سنويا.

7- جاك بول (مصارعة): 33 مليون جنيه إسترليني

تحول جاك بول من مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي وصاحب قناة على يوتوب لمصارع وجلبت له الحلبة 26،2 مليون جنيه إسترليني و7 ملايين جنيه إسترليني من عقود الرعاية.