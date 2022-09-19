قبل كأس العالم.. فان غال يُخضع حراس المرمى لتدريبات خاصة في التصدي لضربات الجزاء

قال لويس فان غال مدرب منتخب هولندا اليوم الإثنين إنه سيخضع حراس المرمى لتدريبات خاصة في التصدي لضربات الجزاء هذا الأسبوع قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر العام الحالي.

واستدعى فان غال أربعة حراس للمرمى لمواجهتي بولندا وبلجيكا في كأس الأمم الأوروبية هذا الأسبوع حيث تسعى هولندا لتصدر مجموعتها والتأهل للنهائيات المقررة في يونيو حزيران المقبل.

لكن المدرب المخضرم قال إن الأولوية ستكون لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لكأس العالم التي تقام في نوفمبر تشرين الثاني المقبل في قطر حينما تلعب هولندا في المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف والإكوادور والسنغال.

وقال في مؤتمر صحفي إنه دعا حارسي مرمى إضافيين يوم الأربعاء لحصة تدريبة خاصة بالتصدي لركلات الجزاء.

وفي كأس العالم 2014، اشتهر فان غال بتغيير حارس المرمى قبل نهاية الوقت الإضافي في مواجهة كوستاريكا في دور الثمانية في البرازيل عندما دفع بتيم كرول بدلا من يسبر سيليسن لينجح في التصدي لضربات ترجيح ويقود هولندا للفوز.

وأبلغ فان فال الصحفيين: ”دائما ما أبحث عن مميزات طفيفة ولهذا أهتم بهذا الأمر بشكل خاص“.

وأضاف: ”رأينا في الماضي الدور الكبير الذي تلعبه ركلات الترجيح في كأس العالم“.

وقال مدرب هولندا إنه سيختار أربعة حراس مرمى في تشكيلته المكونة من 26 لاعبا في كأس العالم إذا كان مسموحا بذلك.

وأضاف: ”لست متأكدا من ذلك بعد لأن الفيفا لم يوضح لنا هذا الأمر، لكني أعتقد أنه من المنطقي أن نفعل ذلك“.

وأتم: ”أبحث عن حارس يتصدى لركلات الجزاء لذلك فإننا نختبر كل حراس المرمى“.

وسيلعب منتخب هولندا مع بولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، ثم سيفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم 21 نوفمبر، ثم الإكوادور يوم 25 نوفمبر، قبل مواجهة قطر يوم 29 نوفمبر.

ولم يسبق لمنتخب هولندا الفوز بكأس العالم وحصل على الوصيف في نسخ 1974، و1978، و2010، وحصل على كأس أمم أوروبا عام 1988.

وغاب منتخب هولندا عن كأس العالم 2018 في روسيا، علما أنه مشاركته في قطر في المشاركة الحادية عشرة في المونديال.