توخيل مرشح لخلافة ناغلسمان في بايرن ميونخ

أفادت صحيفة بيلد الألمانية، بأن توماس توخيل الذي أقيل من تدريب تشيلسي قبل أيام، مرشح لتولي تدريب بايرن ميونخ، وسط شكوك حول بقاء جوليان ناغلسمان.

وحقق بايرن ميونخ الفوز على إنتر ميلان وبرشلونة في أول جولتين في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق البافاري لم يحقق الفوز في آخر 4 جولات في الدوري الألماني (تعادل ثلاث مرات متتالية وخسر مرة).

ويحتل بايرن ميونخ المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني ويملك 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر يونيون برلين.

وبحسب ”بيلد“، فإن الضغط يتزايد على ناغلسمان، خاصة بعد تصريحات المدير الرياضي حسن صالح حميديتش وغضبه من مستوى الفريق.

وتوخيل لا يدرب حاليا، حيث أقيل من تدريب تشيلسي قبل أيام، علما أنه سبق أن عمل في الدوري الألماني من بوابة بروسيا دورتموند وأوغسبورغ.

وأكدت أن توخيل البالغ من العمر 49 عاما بات أكبر تهديد لناغلسمان في بايرن ميونخ.

ووفقا للصحيفة الشهيرة، فإن هناك بندًا في عقد ناغلسمان مع بايرن ميونخ يسمح لإدارة النادي بإقالة المدرب الشاب مع دفع تعويض له بالاتفاق بينهما.

وأوضحت أن بايرن ميونخ قد يتجه لتنفيذ هذا البند حال استمرار تعثر الفريق، خاصة بعد مباراتي باير ليفركوزن يوم 30 سبتمبر، وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا بعدها بـ4 أيام، ومواجهة بروسيا دورتموند يوم 8 أكتوبر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، الدعم لناغلسمان، وقال إن النادي ”غير راض“ عن النتائج المخيبة في الدوري الألماني، لكنه لا يزال يثق في المدرب الشاب.

وقال كان لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”لا نفكر في أي مدرب آخر الآن. نحن مقتنعون تماما بقدرات يوليان، بالطبع لا نشعر بالرضا عن الأداء. علينا الخروج من هذا الموقف، نفترض أنه بحلول مباراة ليفركوزن، سنقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنهاجم بكل قوة“.

وأضاف: ”ربما يكون الاعتقاد ترسخ بأن بايرن يهيمن على الدوري الألماني ولا داعي للقلق لكن الأمور تغيرت“.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن بايرن ميونخ فشل في تحقيق الفوز بالدوري الألماني للمباراة الرابعة على التوالي، بعد تعادله في 3 مباريات وخسارة، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ موسم 2000/2001.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن ناغلسمان البالغ من العمر 35 عاما تولى تدريب بايرن ميونخ في يوليو 2021، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2026.

وخلال 54 مباراة لبايرن ميونخ مع ناغلسمان، حقق الفريق الفوز في 37 مباراة، وتعادل 10 مرات، وخسر 7 مرات.