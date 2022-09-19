الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يدعم ناغلزمان رغم تراجع المستوى في الدوري الألماني

قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، إن النادي ”غير راض“ عن النتائج المخيبة للفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لكنه لا يزال يثق في المدرب يوليان ناغلزمان.

وكانت هزيمة بايرن 1-صفر أمام أوغسبورغ، يوم السبت، المرة الأولى في 87 مباراة التي يفشل فيها الفريق في هز الشباك في مباراة بالدوري، كما كانت المرة الأولى منذ 20 عاما التي يخوض فيها بايرن أربع مباريات متتالية بالدوري دون انتصار.

ويستضيف بايرن، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني، منافسه باير ليفركوزن في الـ30 من سبتمبر/ أيلول وحث كان الفريق على الرد بأداء هجومي.

وقال لشبكة ”سكاي سبورتس“ يوم الأحد ”لا نفكر في أي مدرب آخر الآن. نحن مقتنعون تماما بقدرات يوليان.

”بالطبع لا نشعر بالرضا عن الأداء. علينا الخروج من هذا الموقف. نفترض أنه بحلول مباراة ليفركوزن، سنقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنهاجم بكل قوة.

”ربما يكون الاعتقاد ترسخ بأن بايرن يهيمن على الدوري الألماني ولا داعي للقلق لكن الأمور تغيرت“.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن نادي بايرن ميونخ فشل في تحقيق الفوز بالدوري الألماني للمباراة الرابعة على التوالي، بعد تعادله في 3 مباريات أمام بروسيا مونشنغلادباخ 1 – 1، يونيون برلين بالنتيجة ذاتها، وأمام شتوتغارت 2 – 2 وأخيرا خسر أمام أوغسبورغ، وهو الأمر الذى لم يحدث منذ موسم 2000 – 2001.

كما فشل الفريق البافاري في هز شباك منافسيه في مباراة بالبوندزليغا للمرة الأولى منذ فبراير 2020.

يذكر أن بايرن ميونخ، بطل النسخة الماضية من الدوري الألماني، يقبع في المركز الخامس بعد مُضي سبع جولات برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر يونيون برلين.