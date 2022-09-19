صحف رياضية: "ريال مدريد يرقص".. "ميسي العاصمة".. و"النسخة الأفضل من ليفاندوفسكي"

شكل فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية واستعادة صدارة الدوري الإسباني، وفوز آرسنال على برينتفورد والعودة لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتتتويج منتخب إسبانيا على حساب فرنسا بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمصير بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، وجوليان لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، ونتائج لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية، ومستوى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج المنتخب الإسباني بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت ”أبطال“ و“درس من ذهب“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 2-1 في ديربي العاصمة الإسبانية في إطار مواجهات الدوري الإسباني، وكتبت ”برهنة لتفوق ريال مدريد“.

كما اهتمت بتعادل إشبيلية وفياريال 1-1، وكتبت ”التعادل لا يوضح مستقبل لوبيتيجي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة بعد تفوقه في النهائي على فرنسا، وكتبت ”عملاق ذهبي“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 2-1 في ديربي العاصمة الإسبانية واستعادة صدارة الدوري الإسباني، وكتبت ”ريال مدريد يتشبث بالصدارة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب فرنسا والتتويج بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت ”حمام من ذهب“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية على حساب أتلتيكو مدريد 2-1 والعودة لصدارة الدوري الإسباني، وكتبت ”الديربي أبيض“.

كما اهتمت الصحيفة بمستوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وكتبت ”النسخة الأفضل من ليفاندوفسكي“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج المنتخب الإسباني بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت ”أبطال السينما“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 2-1 في الديربي واستعادة صدارة الدوري الإسباني، وكتبت ”ريال مدريد يرقص“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز آرسنال على برينتفورد 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز ومشاركة الشاب إيثن البالغ 15 عاما في اللقاء، وكتبت ”صغير آرسنال إيثن بعض المرح“.

كما اهتمت بمستقبل بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، وكتبت ”رودجرز يدفع الثمن“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون 1-0 في الدوري الفرنسي بفضل هدف من النجم ليونيل ميسي، وكتبت ”ميسي العاصمة“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة منتخب فرنسا أمام منتخب إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت ”عال جدا بالنسبة لفرنسا“.

كما اهتمت بتعادل أولمبيك مارسيليا ورين 1-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت ”جندوزي يتكلف بكل شيء“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة يوفنتوس وإنتر ميلان بعد الهزيمة مرة أخرى في الدوري الإيطالي أمام مونزا وأودينيزي، وكتبت ”تحت الاتهام“، و“يوفنتوس وإنتر: المدربان تحت الأنظار“.

الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على ميلان 2-1 وتصدر الدوري الإيطالي، وكتبت ”يغني نابولي.. غضب ميلان“.