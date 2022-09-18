ترتيب الدوري الفرنسي: ميسي يمنح باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ليون

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان لفوز صعب بنتيجة 1/0 على ليون في قمة مباريات الجول الثامنة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

وجاء هدف ميسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من النجم البرازيلي نيمار في الدقيقة الخامسة.

هدف الاسطورة ميسي 😭😭❤️ pic.twitter.com/pvcmJQk6J7 — Golden || ميسي (@Gold30Messi) September 18, 2022

ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم، كما بات ميسي أكثر من سجل أهداف في التاريخ دون ضربات جزاء.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل، ويتقدم الفريق بنقطتين عن مارسيليا الثاني، في حين يحتل لوريان المركز الثالث برصيد 19 نقطة ويتبعه لانس برصيد 18 نقطة.

الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح أكثر من سجل أهداف في التاريخ بدون ركلات جزاء 😎 pic.twitter.com/YM7Z712NIu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

وفي آخر 10 مباريات بين باريس سان جيرمان وليون في مختلف المسابقات فاز سان جيرمان 6 مرات، وفاز ليون مرتين، وتعادلا مرتين، وفاز باريس سان جيرمان في واحدة منها بضربات الترجيح.