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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي: ميسي يمنح باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ليون
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 20:47 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 21:20 GMT

ترتيب الدوري الفرنسي: ميسي يمنح باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على ليون

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان لفوز صعب بنتيجة 1/0 على ليون في قمة مباريات الجول الثامنة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد. وجاء هدف ميسي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان لفوز صعب بنتيجة 1/0 على ليون في قمة مباريات الجول الثامنة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

وجاء هدف ميسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من النجم البرازيلي نيمار في الدقيقة الخامسة.

ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم، كما بات ميسي أكثر من سجل أهداف في التاريخ دون ضربات جزاء.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل، ويتقدم الفريق بنقطتين عن مارسيليا الثاني، في حين يحتل لوريان المركز الثالث برصيد 19 نقطة ويتبعه لانس برصيد 18 نقطة.

وفي آخر 10 مباريات بين باريس سان جيرمان وليون في مختلف المسابقات فاز سان جيرمان 6 مرات، وفاز ليون مرتين، وتعادلا مرتين، وفاز باريس سان جيرمان في واحدة منها بضربات الترجيح.

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