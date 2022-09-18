مشجع متطفل يزعج لاعبي باريس سان جيرمان (فيديو)

تعرض بعض من لاعبي باريس سان جيرمان للإزعاج من أحد المشجعين عقب خروجهم من مركز تدريب الفريق في العاصمة الفرنسية يوم السبت.

وبدا في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن اللاعبين البرتغاليين نونو مينديز وفيتور فيريرا فيتينا ودانيلو بيريرا لم يقدروا على احتمال الإزعاج أثناء خروجهم بسياراتهم من مركز تدريب باريس سان جيرمان يوم السبت عشية مواجهة أولمبيك ليون في الجولة الثامنة للدوري الفرنسي.

Ce petit a un manque de respect ÉNORME,faudras pas venir pleurer quand un joueur va VRAIMENT s’énerver c’est déjà cool qu’il s’arrête pour vous bande de dégénéré pic.twitter.com/gwhfNBDB8G — 𝑴𝒆𝒏𝒅𝒆𝒔𝒊𝒊𝒏𝒉𝒐𝒐 (@Mendesiinhoo) September 17, 2022

وقال موقع ”sports.fr“ إن اللاعبين البرتغاليين الدوليين توقفوا بسياراتهم لالتقاط بعض الصور مع المشجعين وتوقيع بعض القمصان لهم، لكن شخصًا ما، دون إحراج ودون احترام، أزعج اللاعبين الثلاثة من خلال لصق هاتفه الجوال على نافذة سيارات اللاعبين للتباهي على الشبكات الاجتماعية.

لكن لم يستطع دانيلو بيريرا إلا إسقاط الهاتف الجوال للمشجع الدخيل على الأرض، بعد أن طالبه أكثر من مرة بالتوقف عن التصوير والابتعاد عن السيارة.

وانضم فيتينا ومواطنه نونو مينديز إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بينما انضم مواطنهما دانيلو بيريرا للفريق الباريسي العام الماضي.

ويتساوى باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري مع أولمبيك مرسيليا ولوريان في صدارة الدوري المحلي ولكل منهم 19 نقطة من سبع مباريات.

وعلى الصعيد الأوروبي، يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا متساويا مع بنفيكا الذي انتصر 2/1 في ملعب يوفنتوس.

ويحل فريق المدرب كريستوف غالتييه ضيفا على بنفيكا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول.