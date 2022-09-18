طُرد بعد 20 ثانية من نزوله الملعب.. شاهد صدمة والدة الياباني ناكاجيما (فيديو)

ظهر شويا ناكاجيما لأول مرة مع فريقه أنطاليا سبور بعد انضمامه إلى الفريق التركي مؤخرًا، وذلك في مباراة بالدوري الممتاز ضد أضنة دميرسبور في مباراة كانت معدة لتكون المشاركة الأولى للاعب في ناديه الجديد تحت أنظار والدته وعائلته.

وشارك الدولي الياباني السابق في الدقيقة 59 وكان فريقه متأخرا 1-صفر في المباراة التي أقيمت يوم السبت، وفور نزوله الملعب أبدت والدته في المدرجات سعادتها الكبيرة والتقطت عدة صور له وكذلك لقطات فيديو، لكن ما كان من المفترض أن يكون لحظة فرح تحول إلى دراما في 20 ثانية فقط.

وضغط الجناح الياباني ناكاجيما، البالغ عمره 28 عاما، على أحد مدافعي الخصم بقدميه بقوة ليقطع تمريرة في الجانب الأيمن لكنه أطاح بالمدافع في تدخل قوي.

وأطلق حكم اللقاء علي بالابيك صافرته على المخالفة وأظهر بطاقة صفراء لناكاجيما الذي بدا على وجهه ابتسامة ساخرة، لكن بالابيك تشاور مع حكم الفيديو المساعد لمراجعة اللعبة، وبعد رؤيتها على الشاشة، قرر أن هذا التدخل كان أعنف مما يبدو، وغير قراره ليُظهر له أخيرًا البطاقة الحمراء المباشرة.

👀 FTA Antalyaspor'lu Shoya Nakajima, oyuna girer girmez kırmızı kartla oyun dışında kaldı! #OlmazsanOlmaz 😔 Japon oyuncunun ailesi, kırmızı kart kararı sonrası hayal kırıklığına uğradı… pic.twitter.com/B3BOboWpKH — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 17, 2022

ولدهشته، اضطر ناكاجيما إلى مغادرة الملعب بعد أن لعب 20 ثانية فقط، بينما كانت والدته في المدرجات تذرف دموع الحسرة على حال نجلها، خاصة وأن فريقه خسر على أرضه 3-صفر في النهاية.

وبينما كان ناكاجيما يشق طريقه نحو غرفة الملابس، بدا أفراد عائلته مصدومين من الصدمة والحزن في المدرجات، ووضعت والدته منديلا على وجهها لتداري دموعها.

وكان يجب أن يكون يومًا سعيدًا، لكن سرعان ما تحولت الابتسامات إلى دموع بفضل تدخل سيئ.

وكان كلا الفريقين قد فقد لاعبا بالفعل في الشوط الأول، مما يعني أن أنطاليا سبور لعب بتسعة لاعبين عندما تلقى ناكاجيما البطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل أنطاليا سبور المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد ست نقاط من أول سبع مباريات، بينما سيتعين على ناكاجيما بعض التعويض عندما يعود من الإيقاف.

في غضون ذلك، يظل أضنة دميرسبور في صدارة الدوري التركي الممتاز إلى جانب غلطة سراي برصيد 16 نقطة.