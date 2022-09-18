تفاؤل بإمكانية لحاق ماركو رويس بكأس العالم بعد الكشف عن تشخيص إصابته

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن تفاصيل إصابة ماركو رويس، نجم بروسيا دورتموند، بعد سقوطه بشكل قوي في مواجهة شالكة، مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني، التي حسمها دورتموند بهدف نظيف.

وتعرض قائد بوروسيا دورتموند، للإصابة، أثناء مشاركته في ”ديربي الرور“، بعدما تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، ليحل الأمريكي جيوفاني رينا بدلاً منه، وذلك قبل شهرين من المشاركة رفقة منتخب ألمانيا، في كأس العالم قطر 2022، المقرر انطلاقه خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وضرب الألماني الدولي رويس البالغ من العمر 33 عاما بيديه على وجهه بسبب شدة الألم، وبعد محاولة لعلاجه استمرت لمدة طويلة تم إخراجه على نقالة من الملعب في الدقيقة 30 من المباراة أمام شالكه.

وقالت شبكة ”سكاي“ إن ”إصابة ماركو رويس عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل، وبالتالي سيغيب اللاعب عن دورتموند لعدة أسابيع.. ومشاركته في مونديال 2022 ليست في خطر، حيث من المتوقع أن يغيب لمدة ثلاثة أسابيع“.

#BVB: Sebastian Kehl gibt live im #dopa Entwarnung bei Marco Reus: „Die Untersuchungen haben keinen Bruch gezeigt. Es ist eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk.“ Die WM sei nicht in Gefahr. Er wird drei Wochen ausfallen. ⚫️🟡 — Patrick Berger (@berger_pj) September 18, 2022

وبات من المحتمل بشدة أن يغيب رويس عن المشاركة مع المنتخب الألماني في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام كل من المجر وأمام إنجلترا في 23 و26 من الشهر الجاري على الترتيب.

يشار إلى أن قائد دورتموند عانى كثيرا في الفترة الماضية من إصابات خطيرة حرمته من الكثير من المشاركات حتى مع المنتخب الألماني أيضا.

وكان رويس تخلف لأسباب بدنية عن المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم العام 2014 وبطولة كأس الأمم الأوروبية العام 2016 وكذلك بطولة يورو 2020 التي أقيمت في العام 2021.

ويتواجد المنتخب الألماني في مونديال قطر ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بجانب منتخبات إسبانيا، وكوستاريكا، واليابان.

وتصدر فريق دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن فريق يونيون برلين، بينما تجمد رصيد شالكه عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.