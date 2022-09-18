صحف رياضية: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد "ديربي متفجر".. و"برشلونة ينام متصدرا"

شكل فوز برشلونة وتصدره ترتيب الدوري الإسباني، وفوز مانشستر سيتي وتصدره الدوري الإنجليزي الممتاز، وديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ونهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وفرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بمصير بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، بعد الهزيمة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 6-2، وتصريحات هاري كين عن الملكة إليزابيث، وقمة الدوري الفرنسي بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وفرنسا، وكتبت ”لا يوجد جدار لمقاومتهم“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، وكتبت ”ديربي المستقبل“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على إلتشي 3-0 وتصدر الدوري الإسباني، وكتبت ”ليفاندوفسكي يعطي الصدارة لبرشلونة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على إلتشي 3-0 وتصدره الدوري الإسباني، وكتبت ”فوز ساحق يفتح أبواب الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بنهائي أمم أوروبا لكرة السلة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي، وكتبت ”لنذهب“.

كما اهتمت بديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وكتبت ”ريال مدريد يلعب دون بنزيما“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 3-0 على إلتشي وتصدر الدوري الإسباني، وكتبت ”متصدر“.

كما تحدثت عن نهائي كأس أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وفرنسا، وكتبت ”نهائي من أجل التاريخ“.

الصحيفة اهتمت بديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وكتبت ”ديربي متفجر“.

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 3-0 واستمرار تأهل إيرلينغ هالاند، وكتبت ”هالاند يعود لتسجيل الأهداف ويصل للهدف رقم 11“.

آس

ركزت الصحيفة على نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بين المنتخبين الإسباني والفرنسي، وكتبت ”هذا الفريق جائع“.

الصحيفة اهتمت بديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت ”ديربي المستقبل“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على إلتشي 3-0 وتصدر الدوري الإسباني ”مؤقتا“، وكتبت ”برشلونة ينام متصدرا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”جيد وسيئ وقبيح“.

كما اهتمت بتصريحات هاري كين عن الملكة الراحلة إليزابيث، وكتبت ”هاري كين: الملكة إلهام حقيقي“.

الصحيفة اهتمت بمصير بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، بعد الهزيمة أمام توتنهام 6-2، وكتبت ”بريندان على الحافة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي، وكتبت ”دون مزاح“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كاس أوروبا لكرة السلة بين فرنسا وإسبانيا، وكتبت ”كلاسيكو نهائي“.