حكمة تركية تخطف الأنظار في مباراة غلطة سراي وكونيا سبور

شاركت الحكمة نسليهان مراداجي في إدارة مباراة غلطة سراي وضيفه كونيا سبور التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي الممتاز، لتخطف الأضواء بجمالها.

وأشارت تقارير صحفية تركية عديدة منها موقع kamugundemi على الإنترنت، إلى أن نسليهان مراداجي جذبت الانتباه بدورها كحكمة رابعة في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة.

من هي نسليهان مراداجي؟

وبدأت الحكمة الناجحة، التي ولدت في 19 أكتوبر/تشرين الثاني 1988 في منطقة تشورلو في تيكيرداغ، التحكيم في مسقط رأسها تيكيرداغ في عام 2009.

وتشتهر نسليهان مراداجي بإدارة مباريات كرة القدم النسائية في بطولات الدوري بالدرجات الثالثة والثانية وكذلك الدوري الممتاز للمحترفين.

ومن المعروف أنها شاركت في إدارة مباريات للرجال في دوري الهواة الإقليمي ودوري الاتحاد التركي للدرجة الثالثة وكذلك بطولات تحت 21 عاما.



ونسليهان مراداجي، إحدى الحكمات المهمات في تركيا وهي حكمة دولية، وفضلا عن التحكيم تعمل كمدربة تربية بدنية وكذلك ضمن القائمة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للحكمات.

وقد لفتت الأنظار في مباراة الجمعة مع بداية التطبيق الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم الذي قرر تعيين حكمات للمباريات وبناءً على ذلك، كانت الحكم الرابع لمباراة غلطة سراي وكونيا سبور، إذ كانت دائمة الابتسامة في وجه مدربي الفريقين واللاعبين كذلك.

وسجل هدفي غلطة سراي سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة الأولى من اللقاء، وفرانشيسكو كالفو لاعب كونيا سبور بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82، بينما سجل هدف كونيا سبور أندري سيكيسي في الدقيقة 15.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كونيا سبور عند 14 نقطة في المركز الثاني.