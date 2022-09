ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسقط أمام أوغسبورغ.. ودورتموند يحسم ديربي الرور ويتصدر

تلقى بايرن ميونخ، حامل اللقب، هزيمة مفاجئة 1-صفر أمام مضيفه أوغسبورغ، اليوم السبت، ليستمر غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويتراجع إلى المركز الرابع.

وأحرز مرجيم بريشا هدف الفوز في الدقيقة 59 ليخطف أوغسبورغ النقاط الثلاث، ويزيد الضغط على يوليان ناغلزمان مدرب بايرن.

ولم يشعر أوغسبورغ بالخوف أمام بايرن وسدد سبع مرات في الشوط الأول وهو تقريبا ضعف ما سدده الفريق الضيف.

وافتقر بايرن، الذي انتصر 2-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، للفاعلية وأهدر ساديو ماني وليروي ساني عدة فرص.

وكان يجب على ساني لاعب منتخب ألمانيا إدراك التعادل في الدقيقة 73 عندما انفرد بالحارس رافاو جيكيفيتش لكنه سدد في قدمه.

وأنقذ حارس أوغسبورغ فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ضربة رأس من مانويل نوير، حارس بايرن.

ولدى بايرن 12 نقطة ويتأخر بثلاث نقاط عن بروسيا دورتموند ”المتصدر“، والذي انتصر 1-صفر على غريمه شالكه.

وقفز أوغسبورغ إلى المركز 11 بتسع نقاط.

