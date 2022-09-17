قد تبعده عن كأس العالم.. ماركو رويس يتعرض لإصابة قوية ويخرج على نقالة في مباراة دورتموند ضد شالكة (فيديو)

تعرض ماركو رويس، نجم بروسيا دورتموند، لإصابة قوية في مواجهة فريقه أمام شالكة، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدا على رويس معاناته من إصابة قوية في الكاحل خلال الدقيقة 29 من عمر المباراة، حيث لم يتمكن من الوقوف على قدمه ليهرع المسعفون لإخراجه على نقالة.

ويبدو أن رويس المبتلى بالإصابات قبل المنافسات العالمية الكبيرة، قد يغيب عن كأس العالم 2022 قبل انطلاقه بشهرين في قطر، وتبدو الإصابة شبيهة بسيناريو غيابه عن كأس العالم 2014 الذي توّجت به بلاده ألمانيا.

Marco Reus was carried off the pitch after suffering what looks like an ankle injury in the 28th minute. pic.twitter.com/Sc78XdqIaG — ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2022

وفي 2012 تعرض أيضا رويس لإصابة وغاب عن كأس الأمم الأوروبية، وفي 2014 غاب عن كأس العالم، وفي 2016 تعرض لإصابة في آخر مباراة خلال عمليات الإحماء وغاب عن كأس الأمم الأوروبية، و2021 غاب أيضا عن اليورو، والآن تبدو الإصابة التي لم يعلن عن مدة قوتها حتى الآن ستبعده عن كأس العالم 2022.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد حقق فوزًا مثيرًا على حساب نظيره دورتموند، بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق مانشستر سيتي المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين، بينما ظل الفريق الألماني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وعلى صعيد الدوري الألماني، يقع بروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما يأتي شالكة في المركز الثالث عشر، برصيد 6 نقاط.

في المقابل، حقّق شالكه، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلّب على بوخوم (3-1) بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين.

والتقى الفريقان 91 مرة في البوندسليغا، وتميل الكفة إلى دورتموند برصيد 35 فوزاً مقابل 30 خسارة و26 تعادلاً، وتواجها 173 مرة في مختلف المسابقات مع تفوّق لشالكه بـ67 فوزاً مقابل 63 خسارة و43 تعادلاً.