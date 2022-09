قد تبعده عن كأس العالم.. ماركو رويس يتعرض لإصابة قوية ويخرج على نقالة في مباراة دورتموند ضد شالكة (فيديو)

تعرض ماركو رويس، نجم بروسيا دورتموند، لإصابة قوية في مواجهة فريقه أمام شالكة، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدا على رويس معاناته من إصابة قوية في الكاحل خلال الدقيقة 29 من عمر المباراة، حيث لم يتمكن من الوقوف على قدمه ليهرع المسعفون لإخراجه على نقالة.

ويبدو أن رويس المبتلى بالإصابات قبل المنافسات العالمية الكبيرة، قد يغيب عن كأس العالم 2022 قبل انطلاقه بشهرين في قطر، وتبدو الإصابة شبيهة بسيناريو غيابه عن كأس العالم 2014 الذي توّجت به بلاده ألمانيا.

Marco Reus was carried off the pitch after suffering what looks like an ankle injury in the 28th minute. pic.twitter.com/Sc78XdqIaG

— ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2022