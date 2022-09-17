تشيلي تلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية بعد رفض الفيفا الطعن المقدم في قضية بايرون كاستيلو لاعب الإكوادور

أعلن اتحاد كرة القدم التشيلي أنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد أن تعرضت محاولاته للمشاركة بدل الإكوادور في كأس العالم 2022 لضربة أخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وفشل المنتخب التشيلي في التأهل لكأس العالم في قطر بعد أن احتل المركز السابع في التصفيات (المنتخبات الأربعة الأولى تتأهل مباشرة، والخامس يشارك في الملحق).

ومع ذلك فإن اتحاد كرة القدم التشيلي يعتقد أن الإكوادور لديها قضية تتعلق بأوراق بايرون كاستيلو الذي يبدو أنه ولد في كولومبيا عام 1995 وليس في مدينة الجنرال فيلاميل بلاياس الإكوادورية، كما هو مذكور في وثائقه الرسمية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة رفضه الطعن المقدم من تشيلي في قضية إشراك الإكوادور للاعب بايرون كاستيلو دون وجه حق خلال تصفيات كأس العالم.

وأصدر الفيفا بيانًا قال فيه إن الإكوادور ستشارك في النهائيات العالمية المقبلة في قطر في وقت لاحق من العام الحالي.

وأضاف الفيفا في بيان: ”ومن بين اعتبارات أخرى تبين على أساس الوثائق التي قدمت أن اللاعب اعتبر حاملا جنسية الإكوادور بصفة دائمة“.

لكن تشيلي أعلنت أنها لن تتنازل عن القضية وأعادت تأكيد التزامها باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد التشيلي لكرة القدم: ”ثقل الأدلة واضح ونحث لجنة الاستئناف في الفيفا على إصدار أسباب القرار بسرعة كبيرة لأنه كان هناك ما يكفي من التأخيرات غير المبررة“.

وأفادت صحيفة ”ميرور“ أنه يبدو من الصعب تطبيق أي عقوبة مع بدء كأس العالم في غضون شهرين فقط.

وأوقعت القرعة منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر وهولندا والسنغال.

وسيشارك منتخب الإكوادور في كأس العالم للمرة الرابعة، علما أنه سيفتتح المونديال مع قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.