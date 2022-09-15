أحدهم لديه سجل إجرامي.. القبض على ثلاثة متهمين بالاعتداء على خيرة الحمراوي

اتخذت قضية خيرة الحمراوي لاعبة باريس سان جيرمان منعطفًا جديدًا؛ بعد اعتقال ثلاثة رجال متهمين بالاعتداء على لاعبة برشلونة السابقة.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن عمر المعتقلين الثلاثة يبلغ حوالي 20 عامًا وأحدهم لديه سجل إجرامي، وكلهم قيد الاعتقال والتحقيق حاليا.

وخلال التحقيق في الاعتداء، كشفت الشرطة عن علاقة عاطفية بين خيرة حمراوي وإريك أبيدال المدير الرياضي السابق لبرشلونة حينما كانت تلعب خيرة في النادي الكتالوني.

وقد كشفت الحمراوي عن علاقتها بأبيدال قائلة: ”لقد طلبت القليل من الاحترام، وأن يحترم الناس حياتي الخاصة، لا علاقة لإريك أبيدال بالعدوان الذي كنت ضحية له، أشعر أنها كانت ستارة دخان مصممة لإبعادنا عن إظهار الحقيقة. التحقيق يتطور. أنا بحاجة إلى تحقيق ذلك حتى أتمكن من المضي قدمًا في إعادة بناء ثقتي في نفسي وشخصيتي. أنا هادئة وصبورة. ستظهر الحقيقة في النهاية“.

وكانت الشرطة الفرنسية قررت استجواب أبيدال في القضية التي هزت أركان سان جيرمان أواخر العام الماضي، بعد أن تبين أن شريحة هاتف ”خيرة“، مسجلة باسم لاعب برشلونة السابق.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ، كانت خيرة حمراوي ضحية هجوم قام به رجلان مقنعان بمهاجمة السيارة التي كانت تسافر بها مع زميلتها أميناتا ديالو وضربوها بعنف على ساقيها بقضبان حديدية.

واستبعد تحقيق الشرطة أميناتا ديالو من المشاركة في الهجوم على زميلتها، وحقق مع بعض المشتبه بهم وقيّم خيار أن الهجوم مرتبط بالعلاقة العاطفية المزعومة التي أقامتها الحمراوي مع أبيدال.

وقالت حياة زوجة لاعب برشلونة السابق، إنها علمت بعلاقة زوجها وخيرة خارج نطاق الزواج بعد الاعتداء وطلبت الطلاق عندما اعترف لها أبيدال بذلك.

وفي روايتها للأحداث، أصرت الحمراوي على أن الهجوم وقع على بعد خطوات قليلة من منزلها، عندما اقتربت منها شاحنة، ظهر فجأة شخصان يرتديان أقنعة سوداء وبدأ المهاجمون الصراخ. وقالت لاعبة باريس سان جيرمان لشرطة فرساي القضائية إنها سمعت الملثمين يقولون أثناء الهجوم عليها: ”افتح الباب! افتح الباب“.

وتم إخراج خيرة الحمراوي من السيارة فسقطت على الطريق وبدأوا في ضربها بقضيب حديدي مستطيل على ساقيها بشكل مركز، وقالت اللاعبة الفرنسية، التي لديها عدة غرز في يدها اليمنى: ”حاولت أن أحمي نفسي بيدي بقدر ما أستطيع“.