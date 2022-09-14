صحف رياضية: "أشباح برشلونة تظهر في ميونخ".. "ماتيب الرائع".. و"إنتر ميلان حي"

شكلت نتائج دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز بايرن ميونخ على برشلونة، وليفربول على أياكس، وباير ليفركوزن على أتلتيكو مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد أمام لايبزيغ، وتشيلسي ضد سالزبورغ، وتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة، وموافقة أنتوني جوشوا على مواجهة فيوري في 2 ديسمبر المقبل.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بعد الفوز على فنلندا، وكتبت: ”إسبانيا ليس لها نهاية“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 2-0، وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن 2-0 في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”أشباح برشلونة تبعث في ميونخ“، و“صدمة لأتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”عودة لبيت الريمونتادا“، وعن لقاء إشبيلية وكوبنهاغن، كتبت: ”نهائي آخر للوبيتيجي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 2-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”يا للحسرة“.

الصحيفة تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد 2-0 أمام باير ليفركوزن، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يخسر أيضا في ألمانيا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد ولايبزيغ، وكوبنهاغن ضد إشبيلية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تهديد لخط ريال مدريد“، و“إشبيلية مطالب بالفوز“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت: ”إسبانيا في نصف النهائي أمام ألمانيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”رأس مرفوعة“.

الصحيفة تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن 2-0، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يخسر في اللحظات الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت: ”ريمونتادا وإلى نصف النهائي لمواجهة ألمانيا“.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت: ”عالي“.

كما تحدثت عن هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 2-0 وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن 2-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”هدفان في 3 دقائق يسقطان أتلتيكو مدريد“، و“لكمة بافارية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”رودريغو سيكون رقم 9 أمام لايبزيغ“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول الصعب على أياكس 2-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الأول لجويل ماتيب“، و“أعطى جويل ماتيب ليفربول الانطلاقة في دوري أبطال أوروبا بهدفه الأول في المسابقة“.

الصحيفة اهتمت بقبول جوشوا مواجهة فيوري في ديسمبر المقبل، وكتبت: ”أنطوني جوشوا يوافق على 2 ديسمبر“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات بوتر، مدرب تشيلسي الجديد، وكتبت: ”بوتر: لم أذهب للقاء دوري أبطال أوروبا“.

ميرور

تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز ليفربول على أياكس 2-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وعنونت: ”ماتيب الرائع“، هدف متأخر عظيم آخر في أنفيلد بعد تسجيل جويل هدفه الأول في دوري الأبطال بعد 9 سنوات ليحقق انتصارا مهما.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء فرنسا ضد إيطاليا في ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت: ”أعيدوا لعبكم“.

كما اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان أمام مكابي حيفا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ميسي في أرض الميعاد“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة أولمبيك مارسيليا أمام فرانكفورت 1-0، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا دائما نفس الحكاية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”إنتر ميلان حي“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ميلان ودينامو زغرب ويوفنتوس أمام بنفيكا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ميلان: بيولي ضد دينامو يصر على لياو وجيرو“، و“يوفنتوس: أليغري في مفترق الطرق أمام بنفيكا“.