ليكيب: تجديد عقد ميسي أصبح "مسألة عاجلة" في باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، واسعة الانتشار، إن باريس سان جيرمان يعتبر التفاوض بشأن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مسألة ”عاجلة“.

ورغم أن ميسي يبلغ من العمر 35 عاما، إلا أن حامل لقب الدوري الفرنسي يتطلع إلى فتح مفاوضات حول تجديد عقده، ومع ذلك فإن اللاعب الأرجنتيني الدولي ليس على استعداد للدخول في أي مفاوضات حتى ما بعد المونديال الذي ينتهي في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من المقرر أن ينتهي عقد ميسي هذا الصيف ومع ذلك، في حالة وجود اتفاق بين جميع الأطراف، هناك خيار لتمديد عقده لمدة عام آخر.

ومع ذلك، فإن لويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي الباريسي، يريد أن يأخذ الوقت الكافي لمناقشة مستقبل ميسي مع اللاعب نفسه، على الرغم من أنه وفقًا لرغبة مهاجم برشلونة السابق، من غير المرجح أن يحدث هذا إلا بعد كأس العالم في قطر.

ولا يعارض كامبوس تمديد عقده، وإذا ظلت مستويات أدائه ثابتة، فهو لا يعارض عرض عقد على ميسي لمدة عامين أخرين أي حتى يبلغ عمره 37 عاما.

The Messi family celebrates Mateo Messi's 7th birthday ❤️ (via marquinhosm5/Instagram, h/t @WeAreMessi) pic.twitter.com/hcffg60v1y — ESPN FC (@ESPNFC) September 12, 2022

وبدأ ميسي الموسم بشكل رائع، حيث سجل سبعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في أول سبع مباريات في الدوري الفرنسي.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان العام الماضي في عقد يمتد لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث، لكن يتردد بقوة أنه سيعود إلى برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي ليختتم مسيرته في النادي الكتالوني.

ويعزز وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 672 هدفا، طموحات باريس سان جيرمان المملوك لجهات قطرية للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، لكنه ودع المسابقة الموسم الماضي من دور الستة عشر على يد ريال مدريد الذي توج باللقب فيما بعد.

ولم يتم ترشيح ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

وسيلعب باريس سان جيرمان في إسرائيل يوم الأربعاء، عندما يواجه مكابي حيفا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على أرضه الأسبوع الماضي 2-1 على ضيفه يوفنتوس في افتتاح مباريات المجموعة.