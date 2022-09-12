صحف رياضية: "برشلونة يُخيف بايرن ميونخ بليفاندوفسكي".. و"ريال مدريد لا يفتقد بنزيما"

شكلت نتائج، الدوريات الأوروبية إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وأبرزها فوز ريال مدريد وتعادل يوفنتوس في لقاء شهد شجارا بشأن هدف مُلغى من قبل تقنية حكم الفيديو، وتتويج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وبايرن ميونخ المقبل في دوري أبطال أوروبا، وفوز البلجيكي إفينبول بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، والهولندي فيرستابن بجائزة إيطاليا للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 4-1 على ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وكتبت ”هدف نظيف“.

كما تحدثت الصحيفة عن تتويج البلجيكي إفينبول بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت ”إفينبول يتوج في مدريد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء بايرن ميونخ وبرشلونة المقبل في دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”برشلونة يخيف بايرن ميونخ بليفاندوفسكي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة، ومواجهة بايرن ميونخ، وكتبت ”ليفاندوفسكي يستهدف بايرن ميونخ“.

كما تحدثت عن تصريحات رئيس بايرن ميونخ، وكتبت ”بخروج روبرت ليفاندوفسكي الكل كان فائزا“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ريال مايوركا 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت ”ريال مدريد يُسقط مايوركا في المرحلة النهائية“.

كما اهتمت بتتويج البلجيكي إفينبول بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت ”الملك كارلوس“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”كابوس بايرن ميونخ“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ريال مايوركا 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت ”ريال مدريد لا يفتقد بنزيما“.

كما اهتمت بفوز البلجيكي إفينبول بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، والهولندي فيرستابن بجائزة إيطاليا للفورمولا وان.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة، وكتبت ”الملك الجديد“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز ريال مدريد على ريال مايوركا 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت ”الشباب في السلطة“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات رومينيغه حول لقاء بايرن ميونخ وبرشلونة، وكتبت ”رومينيغه: برشلونة يصبح قوة مرة أخرى“.

كما اهتمت بتتويج البلجيكي إفينبول بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، والهولندي فيرساتن بجائزة إيطاليا للفورمولا وان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز موناكو على أولمبيك ليون 2-1، ورين على أوكسير 5-0 في الدوري الفرنسي.

الصحيفة اهتمت بتتويج البلجيكي إفينبول بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت ”إفينبول بلجيكي ملك في إسبانيا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس وساليرنيتانا 2-2 في الدوري الإيطالي والشجار عن رفض هدف الفوز ليوفنتوس من قبل تقنية حكم الفيديو، وكتبت ”شجار تقنية حكم الفيديو“.

الصحيفة اهتمت بتتويج منتخب إيطاليا ببطولة العالم للكرة الطائرة وفوز فيرستابن بجائزة إيطاليا للفورمولا وان وعودة روميلو لوكاكو لإنتر ميلان، وتألق الفرنسي جيرو برفقة ميلان.