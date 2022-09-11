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رياضة

بوكا جونيورز ينتزع فوزًا قاتلا من ريفر بليت في كلاسيكو الأرجنتين
تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2022 22:27 GMT
تاريخ التحديث: 11 سبتمبر 2022 22:50 GMT

بوكا جونيورز ينتزع فوزًا قاتلا من ريفر بليت في كلاسيكو الأرجنتين

خطف فريق بوكا جونيورز فوزًا قاتلا من غريمه اللدود ريفر بليت بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب “لابومبونيرا” في “كلاسيكو الأرجنتين”

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف فريق بوكا جونيورز فوزًا قاتلا من غريمه اللدود ريفر بليت بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب “لابومبونيرا” في “كلاسيكو الأرجنتين” بالجولة الـ18 للدوري الأرجنتيني.

ونجح داريو بينيديتو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 65 من المباراة، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة يصعد فريق بوكا جونيورز إلى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الأرجنتيني الممتاز برصيد 32 نقطة.

وأبقت الهزيمة فريق ريفر بليت في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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