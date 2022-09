بوكا جونيورز ينتزع فوزًا قاتلا من ريفر بليت في كلاسيكو الأرجنتين

خطف فريق بوكا جونيورز فوزًا قاتلا من غريمه اللدود ريفر بليت بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب “لابومبونيرا” في “كلاسيكو الأرجنتين” بالجولة الـ18 للدوري الأرجنتيني.

ونجح داريو بينيديتو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 65 من المباراة، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

DARÍO BENEDETTO OPENS THE SCORING AND LA BOMBONERA IS FULL OF JOY! 🔥 pic.twitter.com/D2KzTz3TIM

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 11, 2022