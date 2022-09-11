صحف رياضية: "هازارد يجب أن يقوم بدور بنزيما".. برشلونة "الاحترام والفوز".. و"اختبار ميلان"

شكلت نتائج لقاءات أمس السبت في دوريات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتفضيل تين هاغ لراشفورد على رونالدو في هجوم مانشستر يونايتد، وبطولة أوروبا لكرة السلة، وتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز لنهائي بطولة أمريكا للتنس، وفوز البولندية شفيونتيك بلقب السيدات على حساب التونسية أنس جابر، واقتراب البلجيكي إفينبول من لقب طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لربع نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بعد الفوز في دور الـ16 على ليتوانيا، وكتبت ”أنت كبير جدا“.

الصحيفة تحدثت عن الإسباني كارلوس ألكاراز الذي يلعب نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت ”يمكن أن تكون ليلة كبيرة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني، وكتبت ”هازارد في دور رقم 9.. وفينيسيوس جونيور القائد“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة 4-0 على قادش، وكتبت ”عندما يكون الفوز في متناول اليدين“، وأيضا فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 4-1، وكتبت ”أتلتيكو مدريد مع لكمة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على قادش 4-0 في الدوري الإسباني وتوقف اللقاء لفترة بعد تعرض مشجع لأزمة صحية، وكتبت ”فوز آخر“، و“توقف اللقاء بعد ساعة بسبب تعرض مشجع لأزمة صحية“.

الصحيفة تحدثت عن بلوغ الإسباني كارلوس ألكاراز نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت ”ألكاراز في النهائي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال مايوركا، وكتبت ”هازارد يجب أن يقوم بدور بنزيما“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لربع نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بعد الفوز على ليتوانيا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على قادش 4-0 في لقاء شهد توقفا بسبب تعرض مشجع لأزمة قلبية، وكتبت ”الاحترام والفوز“.

كما تحدثت عن الإسباني كارلوس ألكاراز الذي يلعب نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت ”من أجل اللقب الأول“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني، وكتبت ”أنشيلوتي دون بنزيما يختبر الخطة (ب) رفقة هازارد“.

كما اهتمت الصحيفة باقتراب البلجيكي إفينبول من لقب طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وتأهل منتخب إسبانيا لربع نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت ”لا تسمي هذا حلما“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على قادش 4-0، وفوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مهرجان آخر من الأهداف“، و“أتلتيكو مدريد شحذ الهدف“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني، وكتبت ”برفقة هازارد وروديجر“.

الصحيفة اهتمت باقتراب البلجيكي إفينبول من الفوز بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وتأهل منتخب إسبانيا لربع نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة على حساب ليتوانيا.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على استمرار تكريم الملكة الراحلة إليزابيث، وكتبت ”كان نجوم الكريكيت فخورين وعاطفيين بعدما أصبحوا أول فريق وطني رياضي يغني (ليحمي الرب الملك) منذ 1952“.

كما اهتمت بمانشستر يونايتد واختيارات مدربه الهولندي تين هاغ، وكتبت ”تين هاغ يذهب مع راشفورد أكثر من رونالدو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت ”مباشرة إلى الأمام“.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست 1-0، وكتبت ”باريس بفوز صغير“.

كما اهتمت بفوز البولندية شفيونتيك ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على حساب التونسية أنس جابر، وكتبت ”شفيونتيك لا تقهر“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على تورينو 1-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت ”إنتر ميلان يتنفس لكن تورينو جميل“.

كما اهتمت بفوز ميلان على سامبدوريا 2-1، وكتبت ”اختبار ميلان“.

الصحيفة اهتمت بفريق يوفنتوس قبل مواجهة ساليرنيتانا، وجائزة إيطاليا للفورمولا وان، وكتبت ”حلم مونزا“.