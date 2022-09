شراكة ميسي ونيمار تتفوق على مبابي في باريس سان جيرمان

أمضى نيمار الصيف الماضي في صخب كبير يتعلق بإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان، لكن بمجرد أن بدأ الموسم وضع جانباً الشكوك بشأن التزامه بالنادي من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وعلى إيقاع النجم البرازيلي بدأ زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي في التألق مع انطلاق الموسم، ويشكل نيمار وميسي أكثر ثنائي يصنع تمريرات حاسمة في البطولات المحلية الأوروبية، حيث منح هذا الثنائي أكبر عدد من تمريرات الأهداف. والأكثر تضررا من هذا هو زميلهما كيليان مبابي مقارنة بزملائه في الفريق.

وصنع ميسي ونيمار سبع تمريرات حاسمة لكل منهما حتى الآن هذا الموسم، وليس بينها أي تمريرات إلى مبابي، وفقا لصحيفة AS الإسبانية.

ولم يعد الدولي الفرنسي هدافا لباريس سان جيرمان، وهو المركز الذي بعد الفوز على بريست (1-صفر) يحتله نيمار بعشرة أهداف بعد تمريرة من ميسي، حيث سجل الدولي البرازيلي ثمانية أهداف في الدوري الفرنسي واثنين في كأس السوبر الفرنسي.

وفي المقابل سجل مبابي تسعة أهداف، سبعة في الدوري واثنين في دوري أبطال أوروبا في مرمى يوفنتوس الأسبوع الماضي، بينما سجل ميسي أربعة أهداف، ثلاثة منها في الدوري الفرنسي وواحدا في كأس السوبر.

Messi’s assist to Neymar 🤤 pic.twitter.com/KRe7oLlpWj

— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) September 10, 2022