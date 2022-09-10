قبل مواجهة برشلونة.. بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الألماني

تعادل بايرن ميونخ للجولة الثالثة على التوالي بالدوري الألماني، وذلك بعدما خطف شتوتغارت نقطة في الوقت القاتل بتعادلهما (2-2)، اليوم السبت، في الجولة السادسة.

وجاءت ثنائية الفريق البافاري عن طريق الثنائي الشاب ماثيس تيل وجمال موسيالا في الدقيقتين 36 و60، فيما أحرز كريس فوهريش هدف شتوتغارت الأول في الدقيقة 57، قبل أن يضيف سيرو جويراسي هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 92.

رغم التعادل، عاد بايرن للصدارة مؤقتا برصيد 12 نقطة، فيما وصل شتوتغارت للنقطة 5 في المركز الثالث عشر.

هذا التعادل هو الثالث لميونخ على التوالي في الدوري الألماني.

وجاء الهدف الأول للبايرن قبل نهاية الشوط الأول بـ9 دقائق بعد عرضية أرضية من ديفيز نحو تيل، الذي قابلها بتسديدة يسارية استقرت داخل الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ارتكب كيميتش خطأ فادحا داخل منطقة الجزاء بتباطؤه في تمرير الكرة، ليستخلصها منه البديل فوهريش، الذي مررها على الفور لزميله جويراسي، ليضعها الأخير في الشباك بسهولة، ليسجل التعادل لشتوتغارت.

وعند الدقيقة 60، تمكن الألماني جمال موسيالا، من تسجيل الهدف الثاني ومنح بايرن ميونخ التقدم.

وفي الدقيقة 92، تمكن شتوتغارت من إدراك التعادل، ليخرج الضيوف بنقطة ثمينة من أليانز أرينا.

ويلتقي بايرن ميونخ بنظيره برشلونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري على ملعب أليانز آرينا ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويقع برشلونة مع نظيره بايرن ميونخ الألماني ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات الشامبيونزليغ بجوار ناديي إنتر ميلان الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

لايبزيغ يسحق دورتموند

وفي مباراة أخرى، سحق رازن بال شبورت لايبزيغ ضيفه بروسيا دورتموند 3-صفر بأهداف فيلي أوربان ودومينيك سوبوسلاي وأمادو حيدرة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت ويمنح مدربه الجديد ماركو روزه بداية مظفرة.

وتولى روزه المسؤولية بعد إقالة دومينيكو تيديسكو بعد البداية السيئة في الدوري والهزيمة 4-1 أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ولم ينتظر لايبزيغ، الذي يحل ضيفا على ريال مدريد هذا الأسبوع، طويلا إذ افتتح أوربان التسجيل بضربة رأس بعد ست دقائق.

وأهدر تيمو فيرنر وسوبوسلاي عدة فرصة، قبل أن يضيف اللاعب المجري الهدف الثاني بتسديدة رائعة من 25 مترا في نهاية الشوط الأول.

ولم يقدم دورتموند، الذي يواجه مانشستر سيتي في دوري الأبطال يوم الأربعاء، الكثير ولم يسدد أي كرة على المرمى طيلة المباراة.

وأضاف حيدرة الهدف الثالث قبل ست دقائق من النهاية بعد دفاع سيء من دورتموند.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر، بينما تراجع دورتموند إلى المركز الرابع وله 12 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة برصيد 12 نقطة متساويا مع هوفنهايم وفرايبورغ، الذي يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ، غدا الأحد.