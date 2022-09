لا يكفي أن تكون آسفًا..مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهو يوبخ زميله المغربي أشرف حكيمي في غرفة تبديل الملابس في الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فقد ظهر مبابي في غرفة الملابس من مقطع فيديو له في محادثة صريحة مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي أثناء خروجهما من غرفة تبديل الملابس.

Mbappé: "I swear watch the video."

Hakimi: "If it's like that, I'm sorry."

Mbappé: "It's not enough to be sorry, give a good ball!" pic.twitter.com/XpYDdZyBKB

