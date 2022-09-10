لا يكفي أن تكون آسفًا..مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهو يوبخ زميله المغربي أشرف حكيمي في غرفة تبديل الملابس في الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فقد ظهر مبابي في غرفة الملابس من مقطع فيديو له في محادثة صريحة مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي أثناء خروجهما من غرفة تبديل الملابس.

Mbappé: "I swear watch the video." Hakimi: "If it's like that, I'm sorry." Mbappé: "It's not enough to be sorry, give a good ball!" pic.twitter.com/XpYDdZyBKB — EuroFoot (@eurofootcom) September 9, 2022

وانتشر مقطع الفيديو على موقع ”تويتر“، ويبدو أن الحوار بين مبابي وحكيمي جاء بعد تمريرة غير صحيحة من اللاعب المغربي في الشوط الأول مباراة إحدى المباريات.

ويقول مبابي: ”أقسم لكم بمشاهدة الفيديو“، ليرد عليه حكيمي: إذا كان الأمر كذلك، فأنا آسف“.

لكن مبابي رد بالقول: ”لا يكفي أن تكون آسفًا، قدّم كرة جيدة!“

وقالت ”ميرور“ إنه، حتى الآن هذا الموسم، يبدو أن زملاء مبابي يستمعون إليه، حيث سجل 7 أهداف في 5 مباريات في الدوري الفرنسي، وهدفين في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها باريس سان جيرمان 2/1 على يوفنتوس هذا الأسبوع.

هناك لحظات تكون فيها الأجواء فاترة.. مبابي يتحدث عن علاقته مع نيمار https://t.co/i3LvHp4ZMe pic.twitter.com/6Jg0XCSbmH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2022

ولم يقدم مبابي ولو تمريرة واحدة حاسمة لزملائه في الموسم الحالي، في حين أن ليونيل ميسي سجل 4 أهداف، وصنع 6 في 8 مباريات، بينما سجل نيمار 9 أهداف، وصنع 7 في 8 مباريات.

ويطمح مبابي للفوز بالكرة الذهبية، وقال لصحيفة ”نيويورك تايمز“: ”أعتقد أنني على وشك الفوز بها، أقول دائمًا إنني أحلم بكل شيء، ليس لدي حدود“.

وأثير الكثير من الجدل بعد تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بعد أن ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وبحسب ما ورد سيتقاضى مبابي، البالغ من العمر 23 عامًا، حوالي 100 مليون يورو (87.5 مليون جنيه إسترليني) سنويًا بعد توقيعه عقدًا سيبقيه في النادي حتى يونيو 2025.

لم أر غرورا أكبر من ذلك في حياتي.. روني ينتقد تصرف مبابي تجاه ميسي https://t.co/7BkexMi5rk pic.twitter.com/lY5gdVPMwx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

وكثيرًا ما كانت علاقة مبابي بنيمار تحت المجهر، حيث بدا أن مبابي فضّل التسديد على تمرير الكرة لنيمار خلال مواجهة باريس سان جيرمان ويوفنتوس قبل أيام، وبدا نيمار غاضبًا.

لكن كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان ذكر أن مبابي ونيمار على علاقة جيدة وقال: ”العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدًا، إنهما معًا في التدريبات، وغالبًا ما يكونا معًا في عمليات الإحماء، نعم، حدث موقف في المباراة، وناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار“.

وأضاف: ”أنا مقتنع بأن مبابي سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة إلى نيمار والعكس، لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة“.